Екс-тренер «Чорноморця» може стати головним тренером БАТЕ

Деталі можливої співпраці з 52-річним футболістом не повідомляються

Покинувший «Чорноморець» білоруський фахівець Олег Дулуб може повернутися на батьківщину і очолити БАТЕ. Деталі можливої співпраці з 52-річним футболістом не повідомляються, зараз він знаходиться в США, де проживає його дочка, повідомляє Pressball.by. Нагадаємо, що напередодні одеський клуб повідомив про розставання з Олегом Дулубом



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Олег Дулуб

Деталі можливої співпраці з 52-річним футболістом не повідомляються

Покинувший «Чорноморець» білоруський фахівець Олег Дулуб може повернутися на батьківщину і очолити БАТЕ.

Деталі можливої співпраці з 52-річним футболістом не повідомляються, зараз він знаходиться в США, де проживає його дочка, повідомляє Pressball.by.

Нагадаємо, що напередодні одеський клуб повідомив про розставання з Олегом Дулубом за обопільною згодою.

За інформацією Sport Arena, для розірвання контракту наставник повинен був повернути клубу все гроші, зароблені за чотири місяці.

Олег Дулуб очолив «Чорноморець» на початку вересня. Під його керівництвом команда вибралася з останнього місця в таблиці УПЛ і піднялася на 10-е місце.

При цьому серед результатів «Моряків» були нічия з «Шахтарем» (0:0) і перемога над «Динамо» з рахунком 2:1 в Одесі.