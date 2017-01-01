ЗМІ: «Чорноморець» залишився без головного тренера

За інформацією ЗМІ, Олег Дулуб таки залишив посаду головного тренера одеського клубу

Головний тренер «Чорноморця» Олег Дулуб припинив співпрацю з одеським клубом. Білоруський фахівець очолив «моряків» восени, а його контракт був розрахований до кінця року. Зазначається, що офіційно про розірвання контракту з Дулубом і ім'я нового тренера буде оголошено вже в січні. Причиною відходу Дулуба називається



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Олег Дулуб

За інформацією ЗМІ, Олег Дулуб таки залишив посаду головного тренера одеського клубу

Головний тренер «Чорноморця» Олег Дулуб припинив співпрацю з одеським клубом.

Білоруський фахівець очолив «моряків» восени, а його контракт був розрахований до кінця року.

Зазначається, що офіційно про розірвання контракту з Дулубом і ім'я нового тренера буде оголошено вже в січні.

Причиною відходу Дулуба називається конфлікт з генеральним директором клубу Анатолієм Місюрою в питаннях кадрової політики, трансферів і преміальних.

Раніше повідомлялося, що «Чорноморець» взимку планує призначити нового головного тренера.

Зазначимо, що президент «Чорноморця» урізав преміальні за перемогу одеського клубу над «Динамо», отримані від «Шахтаря».

Також повідомлялося, що наступним місцем роботи Дулуба стане клуб «Актобе».

Джерело: sportarena.com