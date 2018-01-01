Екс-тренер «Динамо» став кандидатом на посаду глави Київської міської федерації футболу
- Сьогодні, 15:20
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Легенди київського футболу – Андрій Біба, Андрій Шевченко та Анатолій Дем’яненко. Фото: kmff.com.uа
Також кандидатами на посаду глави КМФФ є Владислав Ващук і Сергій Харченко
Екс-футболіст та тренер «Динамо» Анатолій Дем'яненко буде брати участь у виборах глави Київської міської федерації футболу.
Зараз Анатолій Дем’яненко очолює збірну України серед ветеранів.
Також кандидатами на посаду глави КМФФ є Владислав Ващук і Сергій Харченко, які були одними з ініціаторів створення цієї громадської організації.
Вибори пройдуть 16 лютого на НСК «Олімпійський».
Нагадаємо, вибори в стару ФФК (Федерацію футболу Києва) закінчилися скандалом.
Ващук і Харченко покинули засідання, на якому делегати проголосували за віце-президента ФФУ Ігоря Кочетова.