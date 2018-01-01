Екс-тренер «Динамо» став кандидатом на посаду глави Київської міської федерації футболу

Також кандидатами на посаду глави КМФФ є Владислав Ващук і Сергій Харченко

Екс-футболіст та тренер «Динамо» Анатолій Дем'яненко буде брати участь у виборах глави Київської міської федерації футболу. Зараз Анатолій Дем’яненко очолює збірну України серед ветеранів. Також кандидатами на посаду глави КМФФ є Владислав Ващук і Сергій Харченко, які були одними з ініціаторів створення цієї громадської