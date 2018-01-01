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    Екс-тренер «Динамо» став кандидатом на посаду глави Київської міської федерації футболу

    Також кандидатами на посаду глави КМФФ є Владислав Ващук і Сергій Харченко
    Екс-футболіст та тренер «Динамо» Анатолій Дем'яненко буде брати участь у виборах глави Київської міської федерації футболу. Зараз Анатолій Дем’яненко очолює збірну України серед ветеранів. Також кандидатами на посаду глави КМФФ є Владислав Ващук і Сергій Харченко, які були одними з ініціаторів створення цієї громадської
    • Сьогодні, 15:20
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    <span>Легенди київського футболу &ndash; Андрій Біба, Андрій Шевченко та Анатолій Дем&rsquo;яненко. Фото:&nbsp;kmff.com.uа</span>
    Легенди київського футболу – Андрій Біба, Андрій Шевченко та Анатолій Дем’яненко. Фото: kmff.com.uа

    Також кандидатами на посаду глави КМФФ є Владислав Ващук і Сергій Харченко

    Екс-футболіст та тренер «Динамо» Анатолій Дем'яненко буде брати участь у виборах глави Київської міської федерації футболу.

    Зараз Анатолій Дем’яненко очолює збірну України серед ветеранів.

    Також кандидатами на посаду глави КМФФ є Владислав Ващук і Сергій Харченко, які були одними з ініціаторів створення цієї громадської організації.

    Вибори пройдуть 16 лютого на НСК «Олімпійський».

    Нагадаємо, вибори в стару ФФК (Федерацію футболу Києва) закінчилися скандалом.

    Ващук і Харченко покинули засідання, на якому делегати проголосували за віце-президента ФФУ Ігоря Кочетова.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ вибори ФФУ
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