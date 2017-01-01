Вибори глави Федерації футболу Києва завершилися скандалом

Ващук і Харченко покинули засідання

У п'ятницю, 1-го грудня, пройшли вибори глави Федерації футболу Києва. Однією з тем зібрання також була реорганізація київської федерації, але за результатами голосування не було кворуму з даного питання. Після повторного голосування почалися скандали. Після цього Владислав Ващук і Сергій Харченко покинули зал засідання, заявивши, що не вважають



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Владислав Ващук

Ващук і Харченко покинули засідання

У п'ятницю, 1-го грудня, пройшли вибори глави Федерації футболу Києва.

Однією з тем зібрання також була реорганізація київської федерації, але за результатами голосування не було кворуму з даного питання.

Після повторного голосування почалися скандали.

Після цього Владислав Ващук і Сергій Харченко покинули зал засідання, заявивши, що не вважають вибори легітимними.

Таким чином, програму представив тільки Кочетов.

Відзначимо, що він займає цю посаду більше десяти років.

За Кочетова проголосували 74 делегати. 3 голоси отримав Ващук, 1 - Харченко.

9 утрималися від голосування.

Джерело: ua.tribuna.com