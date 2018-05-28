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    Екс-тренер «Волині» про договірні матчі: Скажіть, у кого їх не було

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    Віталій Кварцяний - Екс-тренер «Волині» про договірні матчі: Скажіть, у кого їх не було
    Віталій Кварцяний

    В Україні сталась масова облава організаторів договірних матчів

    Головний новий тренер «Таврії-Скіф» Віталій Кварцяний прокоментував ситуацію з договірними матчами.

    Віталій Кварцяний в інтерв'ю програмі Великий Футбол на каналі Футбол 1 заявив, що раніше не треба було організаційно ставитись до договірних матчів.

    «Ви скажіть, у кого їх не було. Але у нас це був виняток, до якого, ми вважали, не треба організаційно ставитися. Це відбувалося спонтанно, системи не було. Все зруйнував тоталізатор», – сказав Кварцяний.

    Нагадаємо, в Україні сталась масова облава організаторів договірних матчів, МВС у своєму відео назвала список із 35 клубів, що підозрюються в тіньових іграх.

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