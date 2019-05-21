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    Екс-воротар «Спартака»: Я мав російське громадянство, але після Криму-2014, вирішив, що мені ближче Україна

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    У сезоні-2001/2002 Максим Левицький грав за московський&nbsp;&laquo;Спартак&raquo; - Екс-воротар «Спартака»: Я мав російське громадянство, але після Криму-2014, вирішив, що мені ближче Україна
    У сезоні-2001/2002 Максим Левицький грав за московський «Спартак»
    Sport.ua

    Максим Левицький проявив громадянську позицію

    Колишній воротар сімферопольської «Таврії» і французького «Сент-Етьєна» Максим Левицький розповів, що вирішив після початку війни з Росією залишитися жити в Україні.

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    «Я народився в Ростовській області, велика частина моєї кар'єри минула в Росії, коли виступав за московське «Динамо», оформив собі російське громадянство. Але серцю не накажеш. Після подій у Криму в 2014 році вирішив, що по духу мені ближче Україна. Рішення про переїзд прийняли на сімейній раді, дружина мене підтримала. У Києві нам комфортніше.

    І дружина, і діти - громадяни України. Старший син навіть перевівся з московського вузу в київський - це було його особистим рішенням. Таким чином він проявив свою громадянську позицію. Мені його вчинок сподобався. Я маю дозвіл на проживання в Україні. І вважаю себе українцем. Пишаюся, що зіграв 8 матчів за збірну. Пам'ятаю, як 31 травня 2000 дебютував за синьо-жовту команду на «Вемблі» в матчі з Англією. Це було чудово», - сказав Левицький.

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    Джерело: Sportarena.com

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