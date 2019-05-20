Український футболіст з нігерійським корінням: Росія - агресор. Я би туди грати не поїхав



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Адерінсола Есеола в останньому матчі за «Кайрат» з Алмати відзначився дублем Фото з соцмереж

Адерінсола Есеола вразив громадянською позицією

В матчі 11-го туру чемпіонату Казахстану «Кайрат» мінімально переміг «Іртиш».

Головним героєм матчу став український форвард Адерінсола Есеола, який відкрив рахунок на шостій хвилині, а перед перервою оформив дубль. Каньяс між цими м'ячами зрівняв рахунок, проте після другого голу Есеоли «Іртиш» не зумів результативно відповісти.

Завдяки цій перемозі «Кайрат» набрав 19 очок та піднявся на п'яте місце, «Іртиш» з дев'ятьма пунктами залишився на десятій позиції.

Не так давно Адерінсола Есеола давав інтерв'ю виданню Sport24. І сказав таке: «Я прилетів до Києва відразу після розстрілу хлопців снайперами. Буквально через кілька днів. У мене був квиток, ми з мамою все це дивилися, і вона говорила: «Куди ти їдеш? Страшно». Ніхто не розумів, що відбувається. На той момент я усвідомлював, що країні потрібні зміни. Те, як все відбувалося потім - вже інша тема. Прикро, що все так вийшло. Що йде війна, вмирають люди. Я проти війни і конфліктів взагалі. Відносини з росіянами на побутовому рівні, звичайно ж, змінилися. Всі теми зводяться до цього конфлікту. Весь час. Для нас, українців, Росія - агресор, і ми не можемо про це не говорити. на нашій землі йде протистояння. Грати в Росії, як Ракицький? У нього інша ситуація... Але я кажу - ні, я не поїхав би».

Зауважимо, Есеола народився в Житомирі, його мати - українка, а батько - нігерієць. Він виступав за кілька українських клубів, зокрема пройшов школу київського «Динамо».