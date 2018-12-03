Екс-захисник «Динамо» Даніло Сілва покинув американський клуб



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Даніло Сілва Фото: twitter.com/dynamokyiv

Перебування бразильця у Каліфорнії виявилося недовгим

Колишній захисник «Динамо» Даніло Сілва покинув ФК« Лос-Анджелес».

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Орендна угода 32-річного бразильця закінчилася, і американський клуб відмовився використовувати опцію викупу.

У США бразилець перебрався у серпні цього року з «Інтернасьонала», відтоді встигнувши зіграти 11 матчів і забити 1 гол в МЛС.

За підсумками регулярного чемпіонату «Лос-Анджелес» вийшов у плей-офф, але в першому ж раунді поступився вдома «Реал Солт-Лейку» (2:3).

Даніло Сілва з 2010 по 2017 рік виступав за «Динамо», зігравши більше 200 матчів, після чого повернувся на батьківщину в «Інтернасьонал».

Джерело: Sportarena.com