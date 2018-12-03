Екс-захисник «Динамо» Даніло Сілва покинув американський клуб
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Розсилка
Даніло Сілва
Фото: twitter.com/dynamokyiv
Перебування бразильця у Каліфорнії виявилося недовгим
Колишній захисник «Динамо» Даніло Сілва покинув ФК« Лос-Анджелес».
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Орендна угода 32-річного бразильця закінчилася, і американський клуб відмовився використовувати опцію викупу.
У США бразилець перебрався у серпні цього року з «Інтернасьонала», відтоді встигнувши зіграти 11 матчів і забити 1 гол в МЛС.
За підсумками регулярного чемпіонату «Лос-Анджелес» вийшов у плей-офф, але в першому ж раунді поступився вдома «Реал Солт-Лейку» (2:3).
Даніло Сілва з 2010 по 2017 рік виступав за «Динамо», зігравши більше 200 матчів, після чого повернувся на батьківщину в «Інтернасьонал».
Джерело: Sportarena.com