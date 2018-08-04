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    Екс-захисник збірної України залишить турецький «Кайсеріспор»

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    Олександр Кучер - Екс-захисник збірної України залишить турецький «Кайсеріспор»
    Олександр Кучер

    У складі турецької команди українець відіграв 28 матчів, 23 з яких - в стартовому складі

    Екс-захисник «Шахтаря» і збірної України Олександр Кучер незабаром може покинути свій нинішній клуб «Кайсеріспор».

    Про це повідомляє kayseritempo.org.

    Після закінчення збору в Нідерландах 36-річний гравець попросив керівництво клубу допомогти йому з пошуком нової команди.

    У складі турецької команди українець відіграв 28 матчів, 23 з яких - в стартовому складі.

    Раніше Кучер заявив про те, що в майбутньому хотів би стати тренером.

    Джерело: xsport.ua

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