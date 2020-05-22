Ексгравець «Донбасу» очолив чемпіона Казахстану



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Владімір Малевич вже грав за клуб із Кокшетау у попередніх сезонах Фото - Sport.kz

З Малевичем у складі донеччани доходили до півфіналу плей-оф Вищої хокейної ліги РФ

Колишній хокеїст донецького «Донбасу», 34-річний росіянин Владімір Малевич очолив найсильнішу команду чемпіонату Кахахстану «Арлан» із Кокшетау.

Раніше як гравець Владімір ставав чемпіоном з «Арланом» у 2018 році, та допоміг казахстаській команді виграти Континентальний кубок-2019.

За донецьку команду Малевич у сезоні-2011/2012 зіграв 62 матчі у Вищій хокейній лізі РФ, набравши 50 (14+36) очків, та допоміг виграти Західну конференцію ліги та пробитися до півфіналу плей-оф.

У минулому сезоні «Арлан» виграв регулярний чемпіонат, але плей-оф через пандемію був скасований. Клуб із Кокшетау відмовився грати у Континентальному кубку-2021, його замінить «Іртиш».

Малевич у сезоні-2019/2020 ніде не грав.