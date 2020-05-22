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    Ексгравець «Донбасу» очолив чемпіона Казахстану

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    Владімір Малевич вже грав за клуб із Кокшетау у попередніх сезонах - Ексгравець «Донбасу» очолив чемпіона Казахстану
    Владімір Малевич вже грав за клуб із Кокшетау у попередніх сезонах
    Фото - Sport.kz

    З Малевичем у складі донеччани доходили до півфіналу плей-оф Вищої хокейної ліги РФ

    Колишній хокеїст донецького «Донбасу», 34-річний росіянин Владімір Малевич очолив найсильнішу команду чемпіонату Кахахстану «Арлан» із Кокшетау.

    Раніше як гравець Владімір ставав чемпіоном з «Арланом» у 2018 році, та допоміг казахстаській команді виграти Континентальний кубок-2019.

    За донецьку команду Малевич у сезоні-2011/2012 зіграв 62 матчі у Вищій хокейній лізі РФ, набравши 50 (14+36) очків, та допоміг виграти Західну конференцію ліги та пробитися до півфіналу плей-оф.

    У минулому сезоні «Арлан» виграв регулярний чемпіонат, але плей-оф через пандемію був скасований. Клуб із Кокшетау відмовився грати у Континентальному кубку-2021, його замінить «Іртиш».

    Малевич у сезоні-2019/2020 ніде не грав.

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    хокей ХК Донбас Владімір Малевич ХК «Арлан» (Кокшетау)
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