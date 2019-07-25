Ексгравець «Шахтаря» близький до продовження контракту з «Челсі», багато фанів незадоволені



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Вілліан

У минулому сезоні Вілліан зіграв на клубному рівні 56 матчів. На рахунку гравця 8 забитих м'ячів і 14 результативних передач

Півзахисник «Челсі» Вілліан близький до того, щоб продовжити контракт з лондонським клубом ще на два роки, повідомляє The Times. При цьому багато вболівальників синіх в соціальних мережах незадоволені цією новиною, вважаючи, що бразилець «не заслуговує новий контракт».

«Він абсолютно не заслуговує угоди на два роки», - пише один уболівальник.

«Убий мене», - відреагував інший шанувальник «Челсі».

У минулому сезоні Вілліан зіграв на клубному рівні 56 матчів. На рахунку гравця 8 забитих м'ячів і 14 результативних передач.

Контракт вінгера з «Челсі» розрахований до літа 2020 року. Ринкова трансферна вартість бразильця на сьогоднішній день складає €40 млн. Раніше футболіст виступав також за «Корінтіанс», донецький «Шахтар» і «Анжи».