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    Ексгравець «Шахтаря» близький до продовження контракту з «Челсі», багато фанів незадоволені

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    Вілліан - Ексгравець «Шахтаря» близький до продовження контракту з «Челсі», багато фанів незадоволені
    Вілліан

    У минулому сезоні Вілліан зіграв на клубному рівні 56 матчів. На рахунку гравця 8 забитих м'ячів і 14 результативних передач

    Півзахисник «Челсі» Вілліан близький до того, щоб продовжити контракт з лондонським клубом ще на два роки, повідомляє The Times. При цьому багато вболівальників синіх в соціальних мережах незадоволені цією новиною, вважаючи, що бразилець «не заслуговує новий контракт».

    «Він абсолютно не заслуговує угоди на два роки», - пише один уболівальник.

    «Убий мене», - відреагував інший шанувальник «Челсі».

    У минулому сезоні Вілліан зіграв на клубному рівні 56 матчів. На рахунку гравця 8 забитих м'ячів і 14 результативних передач.

    Контракт вінгера з «Челсі» розрахований до літа 2020 року. Ринкова трансферна вартість бразильця на сьогоднішній день складає €40 млн. Раніше футболіст виступав також за «Корінтіанс», донецький «Шахтар» і «Анжи».

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