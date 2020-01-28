Ексхавбек «Шахтаря» Фернандіньо продовжив контракт з «Манчестер Сіті»



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Фернандіньо перейшов в «Манчестер Сіті» влітку 2013 року

Бразильський півзахисник Фернандіньо продовжив контракт з «Манчестер Сіті», повідомляється на офіційному сайті англійського клубу. Нова угода 34-річного футболіста розрахована до літа 2021 року.

«Це чудова новина. Я хочу скористатися можливістю, щоб висловити подяку партнерам по команді і персоналу клубу. Без них ця угода не була б можливою, тому я щиро дякую кожному з них. Я насолоджуюся кожною секундою, проведеною в «Манчестер Сіті», - зазначив Фернандіньо.

Фернандіньо перейшов в «Манчестер Сіті» з донецького «Шахтаря» влітку 2013 року.

Він провів за «Сіті» 270 матчів та виграв 3 чемпіонські титули АПЛ.

У нинішньому сезоні бразильський гравець взяв участь в 20 матчах англійської Прем'єр-ліги, проте не зумів відзначитися результативними діями.