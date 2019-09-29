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    Олександр Зінченко у переможному матчі «Ман Сіті» віддав 98% точних передач (відео)

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    Олександр Зінченко не забив, але провів дуже ефективний матч - Олександр Зінченко у переможному матчі «Ман Сіті» віддав 98% точних передач (відео)
    Олександр Зінченко не забив, але провів дуже ефективний матч
    UA-Футбол

    Українець вражає ефективністю

    У матчі сьомого туру чемпіонату Англії «Манчестер Сіті» на виїзді обіграв «Евертон» 3:1.

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    Український оборонець «міщан» Олександр Зінченко вийшов на гру в стартовому складі і відіграв усі 90 хвилин.

    За оцінками WhoScored, українець отримав бал 7,4. У цьому матчі Олександр віддав 63 точні передачі з 64 – це 98% точності.

    У нинішньому сезоні 22-річний Зінченко взяв участь у восьми матчах у складі «Ман Сіті».

    «Евертон» - «Манчестер Сіті» - 1:3

    Голи: 0:1 – Ґабріель Жезус (24). 1:1 - Калверт-Льюїн (33). 1:2 – Марез (71). 1:3 – Стерлінґ (85)

    «Манчестер Сіті»: Едерсон – Кайл Волкер, Отаменді, Фернандіньо, Олександр Зінченко – Кевін Де Брюйне (Бернардо Сілва, 80), Родрі, Ількай Ґюндоґан – Марез, Ґабріель Жезус (Серхіо Аґуеро, 66), Стерлінґ (Давід Сілва, 86). Тренер – Хосеп Ґвардіола

    Після семи турів «Манчестер Сіті» має 16 очок і йде другим, відстаючи від «Ліверпуля», котрий лідирує зі стовідсотковим показником, на п’ять очок.

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