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Світоліна розкаялась за поїздки до РФ після початку війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Світоліна розкаялась за поїздки до РФ після початку війни в Україні
Світоліна: «Дуже шкодую, що їздила до Росії після 2014 року»
фото з відкритих джерел

Світоліна дуже шкодує про те, що їздила до країни-терористки після того, як РФ розв’язала війну на сході України

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про участь у тенісних турнірах, які проходили у Росії після 2014-го року. У коментарі The New York Times тенісистка заявила, що дуже шкодує про те, що їздила до країни-терористки після того, як РФ розв’язала війну на сході України.

«Дуже шкодую, що їздила до Росії після 2014 року. Багато моїх друзів, які розмовляли лише російською, тепер говорять лише українською. Тиск під час гри з росіянами завжди в глибині голови, завжди там», – сказала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна не тисне руки російським та білоруським тенісисткам після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Українська спортсменка заявила, що не можна відокремлювати спорт і політику.

До слова, Світоліна знялася з турніру в США через проблеми зі здоров'ям.

Теги: спорт Еліна Світоліна війна росія

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