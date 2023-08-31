Світоліна розкаялась за поїздки до РФ після початку війни в Україні

Світоліна дуже шкодує про те, що їздила до країни-терористки після того, як РФ розв’язала війну на сході України

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про участь у тенісних турнірах, які проходили у Росії після 2014-го року. У коментарі The New York Times тенісистка заявила, що дуже шкодує про те, що їздила до країни-терористки після того, як РФ розв’язала війну на сході України.

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«Дуже шкодую, що їздила до Росії після 2014 року. Багато моїх друзів, які розмовляли лише російською, тепер говорять лише українською. Тиск під час гри з росіянами завжди в глибині голови, завжди там», – сказала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна не тисне руки російським та білоруським тенісисткам після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Українська спортсменка заявила, що не можна відокремлювати спорт і політику.

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До слова, Світоліна знялася з турніру в США через проблеми зі здоров'ям.