Екснападник «Ювентуса» та збірної Італії отримав 3,5 роки в'язниці за зв'язки з мафією



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Слідству вдалося довести, що Мікколі звернувся до членів мафіозного клану з проханням допомогти повернути борг на суму €12 тис

Колишній нападник збірної Італії Фабріціо Мікколі засуджений на 3,5 року позбавлення волі за вимагання, повідомляє італійське видання La Gazzeta dello Sport.

Апеляційний суд залишив в силі попереднє рішення, яке було винесено в жовтні 2017 року, визнавши правомірними вимоги прокурора.

Слідству вдалося довести, що Мікколі у 2010 році звернувся до членів мафіозного клану з проханням допомогти повернути борг на суму €12 тис. Методи повернення грошових коштів були визнані судом жорстокими.

38-річний форвард завершив свою кар'єру в грудні 2015 року. Він виступав за «Ювентус», «Фіорентину», «Тернану», «Перуджу», «Бенфіку», «Палермо», «Лечче».

На його рахунку 248 матчів, в яких він відзначився 111 голами і 24 результативними передачами. У складі збірної Італії він провів 10 матчів і забив 2 м'ячі.