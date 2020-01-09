Один із лідерів футбольної першої ліги звільнив тренера
Сергій Ковалець очолював пивоварів уже втретє
UA-Футбол
Логіку власників українських футбольних клубів збагнути важко
Сьогодні, 9 січня, київський футбольний клуб «Оболонь-Бровар» та головний тренер Сергій Ковалець припинили співпрацю за взаємною згодою сторін. Таке офіційне формулювання наводить прес-служба ФК.
Ковалець очолював «Оболонь-Бровар» з початку сезону 2018 року. Зараз команда посідає шосту позицію в турнірній таблиці.
Раніше з тренером Леонідом Кучуком попрощався львівський «Рух», котрий очолює таблицю першої ліги. Ще в ході осінньої частини, не дивлячись на високі результати, звільнив наставника Остапа Маркевича власник волочиського «Агробізнесу» Олег Собуцький.
Збагнути, якою логікою керуються власники українських футбольних клубів, неможливо.
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