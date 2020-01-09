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    Новини

    Один із лідерів футбольної першої ліги звільнив тренера

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    Сергій Ковалець очолював пивоварів уже втретє - Один із лідерів футбольної першої ліги звільнив тренера
    Сергій Ковалець очолював пивоварів уже втретє
    UA-Футбол

    Логіку власників українських футбольних клубів збагнути важко

    Сьогодні, 9 січня, київський футбольний клуб «Оболонь-Бровар» та головний тренер Сергій Ковалець припинили співпрацю за взаємною згодою сторін. Таке офіційне формулювання наводить прес-служба ФК.

    Ковалець очолював «Оболонь-Бровар» з початку сезону 2018 року. Зараз команда посідає шосту позицію в турнірній таблиці.

    Раніше з тренером Леонідом Кучуком попрощався львівський «Рух», котрий очолює таблицю першої ліги. Ще в ході осінньої частини, не дивлячись на високі результати, звільнив наставника Остапа Маркевича власник волочиського «Агробізнесу» Олег Собуцький.

    Збагнути, якою логікою керуються власники українських футбольних клубів, неможливо.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Перша ліга ФК «Оболонь-Бровар» Сергій Ковалець
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