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    Помер відомий український футболіст

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    Юрія Черенкова поховають у Запоріжжі, яке завдяки футболу стало для нього рідним - Помер відомий український футболіст
    Юрія Черенкова поховають у Запоріжжі, яке завдяки футболу стало для нього рідним

    За невідомих обставин пішов з життя колишній захисник запорізьких «Металурга» та «Торпедо» - Юрій Черенков

    У Запоріжжі на 62-му році життя помер колишній захисник «Металурга» та «Торпедо» - Юрій Черенков. Юрій Дмитрович захищав кольори «Металурга» с 1980 по 1987 роки, кольори «Торпедо» у 1991-1992 роках. Також Черенков грав за команди «Поділля» (Хмельницький), «Буковина» (Чернівці), «Кривбас» (Кривий Ріг), «Ведрич» (Річиця, Білорусь), «Віктор» (Запоріжжя), міні-футбольний колектив «Ліанда» (Запоріжжя). Після завершення кар’єри гравця у Юрія Черенкова була робота у цеху «Запоріжсталі», служба у складі запорізької 55-ї бригади на Донбасі.

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    Любителі футболу й досі пам'ятають безкомпромісну вдачу Черенкова

     -Він був одним із символів «Металурга» 80-х - легендарний непрохідний захисник запорізького клубу, де з'явився завдяки чуттю Олександра Томаха, який відшукав його в «Буковині» (Чернівці). Жорсткий, витривалий, непоступливий в грі, прямий і з характером по життю - Юрій Черенков по-праву заслужив повагу в вболівальника середовищі. Він так і осів в Запоріжжі, де отримав квартиру, виростивши разом з дружиною Світланою двох синів-близнюків, - пригадує легенду українського футболу портал «Запоріжжя футбольне».

    Причина смерті відомого в минулому футболіста не повідомляється. Поховають Юрія Черенкова сьогодні, 10 січня, у Запоріжжі.

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