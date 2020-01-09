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    Арбітр, який не пустив Україну в 1/4-ту Євро-2012, призначений керівником суддівського комітету в Росії

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    Що м'яч не пересік лінію воріт після удару Марко Девіча, не бачили лише Віктор Кашшаї, його помічник та Джон Террі, який намагався врятувати ситуацію і вибити м'яч через себе - Арбітр, який не пустив Україну в 1/4-ту Євро-2012, призначений керівником суддівського комітету в Росії
    Що м'яч не пересік лінію воріт після удару Марко Девіча, не бачили лише Віктор Кашшаї, його помічник та Джон Террі, який намагався врятувати ситуацію і вибити м'яч через себе
    UEFA.com

    Угорець Віктор Кашшаї вдало працевлаштувався

    Новим главою департаменту суддівства Російського футбольного союзу став колишній угорський арбітр Віктор Кашшаї.

    Той самий, який не зарахував чистий гол українського нападника Марко Девіча в матчі групового турніру Євро-2012 Україна – Англія. Якби наша команда в тій зустрічі перемогла, вона виходила б у чвертьфінал турніру. Але матч завершився перемогою англійців 0:1. Причому вирішальний м’яч Вейн Руні забив уже після того, як Кашшаї відмінив взяття воріт у виконанні Девіча.

    Раніше керівником суддівського корпусу РФС був Алєксандр Єгоров, який був призначений на неї в травні 2018 року. Торік у листопаді Єгоров повідомив, що керівництво РФС дало йому час до кінця грудня на виправлення ситуації з суддівством у чемпіонаті Росії.

    Кашшаї оголосив про завершення кар'єри арбітра в кінці минулого року. У 2011 році він судив фінал Ліги чемпіонів між «Барселоною» і «Манчестер Юнайтед» (3:1). У тому ж році угорський арбітр був визнаний найкращим у світі за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики. Останнім великим турніром судді був чемпіонат Європи 2016 року.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Віктор Кашшаї Марко Девіч
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