Арбітр, який не пустив Україну в 1/4-ту Євро-2012, призначений керівником суддівського комітету в Росії
Угорець Віктор Кашшаї вдало працевлаштувався
Новим главою департаменту суддівства Російського футбольного союзу став колишній угорський арбітр Віктор Кашшаї.
Той самий, який не зарахував чистий гол українського нападника Марко Девіча в матчі групового турніру Євро-2012 Україна – Англія. Якби наша команда в тій зустрічі перемогла, вона виходила б у чвертьфінал турніру. Але матч завершився перемогою англійців 0:1. Причому вирішальний м’яч Вейн Руні забив уже після того, як Кашшаї відмінив взяття воріт у виконанні Девіча.
Раніше керівником суддівського корпусу РФС був Алєксандр Єгоров, який був призначений на неї в травні 2018 року. Торік у листопаді Єгоров повідомив, що керівництво РФС дало йому час до кінця грудня на виправлення ситуації з суддівством у чемпіонаті Росії.
Кашшаї оголосив про завершення кар'єри арбітра в кінці минулого року. У 2011 році він судив фінал Ліги чемпіонів між «Барселоною» і «Манчестер Юнайтед» (3:1). У тому ж році угорський арбітр був визнаний найкращим у світі за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики. Останнім великим турніром судді був чемпіонат Європи 2016 року.