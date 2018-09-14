Екстра-ліга України з футзалу розпочалася з перемоги «Кардинала» над «Енергією»



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Новий сезон чемпіонату з футзалу вже стартував

У четвер, 13 вересня, матчем між «Енергією» та «Кардиналом-Рівне» стартував перший тур Екстра-ліги України з футзалу.

Загалом, у чемпіонаті стартують 10 команд, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Перший етап чемпіонату триватиме до 23 березня 2019 року та складатиметься з 18-ти турів.

Після цього шість кращих команд ліги з урахуванням золотих очок у два кола змагатимуться між собою в межах другого етапу, який триватиме з 6 квітня по 15 червня 2019 року та складатиметься з 10-ти турів.

Щодо стартовому матчу, то львів’яни відзначилися швидким голом. М’яч у свої ворота зрізав Віктор Кравцов. Надалі матч тривав на обопільно гострих курсах, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

На 28-й хвилині за рівнян відзначився Максим Мануйленко. Вирівнявши рахунок, підопічні Станіслава Гончаренка продовжували атакувати, втім, і господарі воліли повернути собі перевагу на табло.

Однак, цього не сталося. Новачок команди з Рівного Ігор Салтанов вивів свій колектив вперед на 34-й хвилині. Після цього забивали лише гості, довівши свою перевагу до чотирьох м’ячів, завдяки зусиллям ще двох новачків: Поночовного, Сіріцького та другого голу Салтанова.

Як підсумок, 5:1 на користь «Кардинала-Рівне», який стає одноосібним лідером чемпіонату.