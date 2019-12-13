Екстренер «Порту» Віллаш-Боаш порівняв свою колишню команду з порно



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В сезоні-2010/11 зірковий «Порту» під керівництвом Віллаш-Боаша виграв Лігу Європи, чемпіонат і Кубок Португалії

Колишній головний тренер «Порту» Андре Віллаш-Боаш порівняв свою екскоманду з порно.

«Під час моєї роботи в «Порту» перед матчами гравці намагалися вгадувати стартовий склад. Але правда в тому, що ту команду можна було порівнювати з порно. З Халком, Фалькао, Хамесом, Моутінью, Отаменді це була одна з кращих команд планети. Подивіться, які чудові кар'єри вони зробили після виступів за «Порту», - наводить слова Віллаш-Боаша AS.

Нагадаємо, в сезоні-2010/11 «Порту» під керівництвом Віллаш-Боаша виграв Лігу Європи, чемпіонат і Кубок Португалії.

Після роботи з «драконами» португальський фахівець очолював «Челсі», «Тоттенхем Хотспур», «Зеніт» і «Шанхай СІПГ». В даний час він є головним тренером «Марселя».