Ексзахисник «Динамо» розповів, як Кварцяний змушував його бігати в бронежилеті

Артем Бутенін знаходився в структурі «Динамо» з 2002 по 2013 рік

Колишній захисник «Динамо-2» і «Волині» Артем Бутенін згадав, як проходив збори в команді Віталія Кварцяного.

«Тренування у Кварцяного в бронежилетах? Я застав їх. У нас були збори в Луцьку. Вранці встаєш о сьомій ранку, о пів на восьму зарядка. Після восьми ранку легкий сніданок, потім години-півтори відпочинку і ще одне тренування. Теж годинне. Потім обід. Після обіду дві-три години сну», – розповів Бутенін на ютуб-каналі SportArenaTV.

За словами Артема, хто йшов додому, хто чекав на стадіоні вечірнє тренування.

«І там уже понеслося: футбол, тренування, одягли бронежилети. Побігли до лісу в бронежилетах. Там пробігли кілометрів сім. Прибігли назад - двосторонка без освітлення на стадіоні. Нічого не видно, а Кварцяний каже: «Граємо, нормально». При цьому бронежилети не знімаємо.

Ми вже говоримо: «Володимирович, вистачить». Він каже: «Добре, тепер аеробіка». Там таке навантаження нам дав, але це ще не все було. Є ж ще тренажерний зал. Додому в результаті приходиш о пів на десяту вечора. І це тижневий збір. Не знаю, як там можна було вижити.

Були деякі, хто був на перегляді, після таких тренувань говорили: «Дякуємо, ми будемо шукати іншу команду», розповів Бутенін.

Артем Бутенін знаходився в структурі «Динамо» з 2002 по 2013-й рік.

Джерело: Sport.ua