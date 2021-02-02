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    Ексзахисник «Динамо» розповів, як Кварцяний змушував його бігати в бронежилеті

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    Ексзахисник «Динамо» розповів, як Кварцяний змушував його бігати в бронежилеті

    Артем Бутенін знаходився в структурі «Динамо» з 2002 по 2013 рік

    Колишній захисник «Динамо-2» і «Волині» Артем Бутенін згадав, як проходив збори в команді Віталія Кварцяного.

    «Тренування у Кварцяного в бронежилетах? Я застав їх. У нас були збори в Луцьку. Вранці встаєш о сьомій ранку, о пів на восьму зарядка. Після восьми ранку легкий сніданок, потім години-півтори відпочинку і ще одне тренування. Теж годинне. Потім обід. Після обіду дві-три години сну», – розповів Бутенін на ютуб-каналі SportArenaTV.

    За словами Артема, хто йшов додому, хто чекав на стадіоні вечірнє тренування.

    «І там уже понеслося: футбол, тренування, одягли бронежилети. Побігли до лісу в бронежилетах. Там пробігли кілометрів сім. Прибігли назад - двосторонка без освітлення на стадіоні. Нічого не видно, а Кварцяний каже: «Граємо, нормально». При цьому бронежилети не знімаємо.

    Ми вже говоримо: «Володимирович, вистачить». Він каже: «Добре, тепер аеробіка». Там таке навантаження нам дав, але це ще не все було. Є ж ще тренажерний зал. Додому в результаті приходиш о пів на десяту вечора. І це тижневий збір. Не знаю, як там можна було вижити.

    Були деякі, хто був на перегляді, після таких тренувань говорили: «Дякуємо, ми будемо шукати іншу команду»,  розповів Бутенін.

    Артем Бутенін знаходився в структурі «Динамо» з 2002 по 2013-й рік.

    Джерело: Sport.ua

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Волинь
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