«Динамо» програло чемпіону Болгарії на зборах в Туреччині

Кияни поступилися «Лудогорцю»

30 січня київське »Динамо» провело перший спаринг на другому зборі в Туреччині, в якому кияни програли «Лудогорцю» з рахунком 1:2.

В середині першого тайму «Динамо» повело в рахунку завдяки автоголу Вердона, але болгари зуміли забити двічі і здобути перемогу.

«Динамо» – «Лудогорець» (Болгарія) – 1:2

Голи: Вердон, 23 (автогол) – Каули, 39, Жозуе, 56.

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 46), Миколенко (Ванат, 82), Попов, Забарний (Шабанов, 61), Кенджера (Н. Волошин, 74), Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 68), Буяльський (Леднєв, 68), де Пена (Сідіклей, 61), Родрігес (Караваєв, 61), Бесєдін (Супряга, 74).

Збір в Туреччині триватиме до 8 лютого, а за цей період «біло-сині» проведуть ще чотири контрольних матча.

«Динамо» закінчило першу половину сезону на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату України. Також підопічні Луческу посіли третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів і продовжать боротьбу в плей-офф Ліги Європи.

Нагадаємо, 18 січня київське «Динамо» ігрову частину зборів в ОАЕ відкрило поєдинком проти лідера і чинного чемпіона Польщі, варшавської «Леґії».

Як повідомлялося, УАФ оштрафувала Ігоря Суркіса на 50 тисяч гривень.