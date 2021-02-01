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    Півзахисник Коваленко покинув «Шахтар» і підписав контракт з італійською «Аталантою»

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    Сума переходу становить близько 1 мільйона євро - Півзахисник Коваленко покинув «Шахтар» і підписав контракт з італійською «Аталантою»
    Сума переходу становить близько 1 мільйона євро

    Коваленко всю свою кар'єру провів в «Шахтарі»

    «Аталанта» офіційно оголосила про підписання контракту з 24-річним півзахисником Віктором Коваленком. Українець отримав договір на 4,5 роки.

    Футболіст влітку міг перебратися в «Аталанту» на правах вільного агента, однак клуб вирішив придбати Коваленка зараз. Сума переходу становить близько 1 мільйона євро (офіційної інформації немає).

    Коваленко всю кар'єру провів в «Шахтарі». Всього за «гірників» Віктор провів у всіх турнірах рівно 200 офіційних матчів (ювілейною стала зустріч з «Інтером» в Італії) і забив 32 м'ячі (входить в топ-50 бомбардирів в історії клубу).

    Разом з командою він став володарем 10 трофеїв: по 4 рази вигравав чемпіонат і Кубок, двічі – Суперкубок України.

    Разом з ним в команді грає українець Руслан Маліновський.

    Джерело: Sport.ua

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Віктор Коваленко ФК «Аталанта»
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