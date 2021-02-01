Півзахисник Коваленко покинув «Шахтар» і підписав контракт з італійською «Аталантою»

Коваленко всю свою кар'єру провів в «Шахтарі»

«Аталанта» офіційно оголосила про підписання контракту з 24-річним півзахисником Віктором Коваленком. Українець отримав договір на 4,5 роки.

Футболіст влітку міг перебратися в «Аталанту» на правах вільного агента, однак клуб вирішив придбати Коваленка зараз. Сума переходу становить близько 1 мільйона євро (офіційної інформації немає).

Коваленко всю кар'єру провів в «Шахтарі». Всього за «гірників» Віктор провів у всіх турнірах рівно 200 офіційних матчів (ювілейною стала зустріч з «Інтером» в Італії) і забив 32 м'ячі (входить в топ-50 бомбардирів в історії клубу).

Разом з командою він став володарем 10 трофеїв: по 4 рази вигравав чемпіонат і Кубок, двічі – Суперкубок України.

Разом з ним в команді грає українець Руслан Маліновський.

Джерело: Sport.ua