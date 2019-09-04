Ексзахисник «Реала» і збірної Німеччини погорів на розповсюдженні дитячої порнографії?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крістоф Метцельдер

Поліція вилучила у Метцельдера мобільний телефон і комп'ютер

Колишній захисник дортмундської «Боруссії», «Реала», «Шальке» і збірної Німеччини Крістоф Метцельдер підозрюється в розповсюдженні дитячої порнографії.

Повідомляється, що поліція Гамбурга почала розслідування після заяви жінки, яка надала як мінімум 15 дитячих порнографічних фотографій, які Метцельдер відправив їй через WhatsApp.

«Ми ведемо розслідування щодо звинувачення Метцельдера в розповсюдженні дитячої порнографії, включаючи ті фотографії, що були отримані в Гамбурзі», - заявила представниця прокуратури Лідді Охтерінг.

Поліція затримала Метцельдера біля спортивної школи в Хеннефі, вилучила у нього мобільний телефон. Під час обшуку вдома у Метцельдера був вилучений також і комп'ютер.

Джерело: Sports.ru