Федерер встановив унікальне досягнення в тенісі



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Роджер Федерер India Today

Знаменитий швейцарець здобув найбільшу в історії кількість перемог на турнірах Grand Slam

Третя ракетка світу швейцарець Роджер Федерер встановив унікальне досягнення.

У третьому колі Wimbledone-2019 37-річний тенісист переміг Люку Пуя – 7:5, 6:2, 7:6. Це 350-та перемога Федерера в поєдинках турнірів серії Grand Slam – найбільше в історії.

Друга за цим показником – американка Серена Вільямс. Вона 337 разів перемагала в матчах на турнірах Grand Slam.

Дргим серед чоловіків іде серб Новак Джокович – 273 перемоги. Однак його випереджають знамениті в минулому тенісистки Мартіна Навратілова, Кріс Еверт та Штеффі Граф.