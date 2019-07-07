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    Федерер встановив унікальне досягнення в тенісі

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    Роджер Федерер - Федерер встановив унікальне досягнення в тенісі
    Роджер Федерер
    India Today

    Знаменитий швейцарець здобув найбільшу в історії кількість перемог на турнірах Grand Slam

    Третя ракетка світу швейцарець Роджер Федерер встановив унікальне досягнення.

    У третьому колі Wimbledone-2019 37-річний тенісист переміг Люку Пуя – 7:5, 6:2, 7:6. Це 350-та перемога Федерера в поєдинках турнірів серії Grand Slam – найбільше в історії.

    Друга за цим показником – американка Серена Вільямс. Вона 337 разів перемагала в матчах на турнірах Grand Slam.

    Дргим серед чоловіків іде серб Новак Джокович – 273 перемоги. Однак його випереджають знамениті в минулому тенісистки Мартіна Навратілова, Кріс Еверт та Штеффі Граф.

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