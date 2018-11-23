Еліт-раунд Євро-2019 (WU-19): жереб вивів українську команду на двох півфіналістів останнього турніру



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Жіноча збірна України WU-19 Фото: ФФУ

Зокрема, збірні Данії та Норвегії були півфіналістами останньої першості Європи

Під час процедури жеребкування у Ньйоні молодіжна жіноча збірна України WU-19 дізналася імена трьох своїх суперників в еліт-раунді відбору до Євро-2019, фінальна частина якого відбудеться в Шотландії.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Нагадаємо, у кваліфікаційному раунді стартували 48 із 51-го учасника чемпіонату Європи-2019 (WU-19).

До наступного раунду відбору вийшли 26 команд, серед яких і Україна.

Тут до них приєдналися Франція й чинний чемпіон - Іспанія.

За підсумками сьогоднішнього жеребкування наша збірна, яка сіялася із третього кошика, потрапила до дуже сильної групи 5, разом із командами Норвегії, Данії та Північної Ірландії.

Зокрема, збірні Данії та Норвегії були півфіналістами останньої першості Європи у категорії WU-19.

Склад усіх груп елітного раунду кваліфікації ЧЄ-2019 (WU-19)

Група 1: Німеччина, Австрія, Чехія, Греція.

Група 2: Фінляндія, Швейцарія, Бельгія, Польща.

Група 3: Нідерланди, Ісландія, Росія, Болгарія.

Група 4: Іспанія, Ірландія, Угорщина, Сербія.

Група 5: Норвегія, Данія, Україна, Північна Ірландія.

Група 6: Англія, Італія, Швеція, Туреччина.

Група 7: Франція, Словенія, Словаччина, Португалія.

Сім переможців груп елітного раунду (матчі відбудуться 1 - 9 квітня) вийдуть до фінальної стадії, де на них чекатиме господарка чемпіонату - Шотландія. Матчі пройдуть у липні 2019 року.

Нагадаємо, що фінальний турнір також стане кваліфікацією ЧС-2020 серед дівчат до 20-ти років.