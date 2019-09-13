Ентоні Джошуа: Володимир Кличко – справжній звір



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Володимир Кличко і Ентоні Джошуа Твіттер

Британський боксер вважає удари українця найсильнішими

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа зізнався, що українець Володимир Кличко бив його найсильніше серед усіх інших суперників.

«Хто б’є найсильніше? Напевно, Володимир Кличко. Коли я вийшов проти нього, то знав, що бій може закінчитися лише в два способи: я міг перемогти або опинитися на спині. Це, коли тебе виносять на ношах. Кличко – справжній звір», - передає слова Джошуа The Sun.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа у квітні 2017 року переміг в Лондоні Володимира Кличка технічним нокаутом у 11-му раунді. За кілька місяців українець оголосив про завершення професіональної кар’єри.