Божевільний півфінал Roland Garros завершився поразкою першої ракетки світу



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Домінік Тім у протистоянні з Новаком Джоковічем виявився стійкішим Великий теніс України

Визначилася фінальна пара Відкритого чемпіонату Франції в чоловічому одиночному розряді

Четверта ракетка світу Домінік Тім вдруге поспіль зіграє у фіналі головного ґрунтового турніру року - Відкритого чемпіонату Франції. У півфінальній зустрічі, яка розпочалася ще у п'ятницю, 7 червня, переривалася через настання темряви і зливу і завершилася майже через добу після початку, Домінік переміг лідера світового рейтингу Новака Джоковіча з Сербії - 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5. Матч тривав чотири години і 19 хвилин.

Для Джоковіча і Тіма це був уже третій ігровий день поспіль, так як через дощ свої чвертьфінальні матчі тенісисти провели тільки у четвер.

На Roland Garros суперники раніше зустрічалися два рази: в 2016 році в трьох сетах в півфіналі переміг Джоковіч, а в 2017 році Тім взяв реванш на тій же стадії також у трьох сетах. На інших «мейджорах» тенісисти один з одним не грали.

У цьому сезоні гравці зустрілися в півфіналі «Мастерсу» в Мадриді, де Джоковіч оформив перемогу на двох тай-брейках.

Безпрограшна серія серба на Grand Slam налічувала 26 матчів. Джоковsч не програвав на «мейджорах» з торішнього чвертьфіналу Roland Garros проти італійця Марко Чеккінато.

Домінік Тім стає першим тенісистом з Австрії, який зіграє в декількох фіналах на турнірах Grand Slam. Як і торік, австрієць у вирішальному матчі зустрінеться з іспанцем Рафаелем Надалем, котрий вчора у класичному протистоянні здолав швейцарця Роджера Федерера.

Майбутні фіналісти зустрічалися між собою 12 разів: вісім разів виграв Рафаель, чотири

- Домінік. Усі попередні поєдинки, за винятком торішнього чвертьфіналу на US Open, який виграв Надаль, суперники провели на ґрунті. Обидві зустрічі на Roland Garros (півфінал-2017 і фінал-2018) теж виграв іспанець.

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