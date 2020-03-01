Етап Кубка світу з біатлону в Чехії під загрозою через китайський коронавірус



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Коронавірус вирвався з Італії ЧТК/AP/Claudio Furlan

Світ на порозі пандемії коронавірусу COVID-2019 - наступною жертвою може стати Чехія

Тривожні новини прийшли з Чехії, де наступного тижня має стартувати етап Кубку світу з біатлону.

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У Нове-Мєсто госпіталізували людину з підозрою на коронавірус.

Чоловік нещодавно повернувся з Італії, де на півночі країни нині вирує коронавірус нового типу.

Якщо медики підтвердять у пацієнта саме китайський коронавірус, велика ймовірність скасування. Зазначимо, що Чехія лишається однією з небагатьох країн Європи, де поки офіційнро не зафіксовано COVID-2019, натомість у великих містах країни фіксуються сплески паніки та набіги мешканців на супермаркети з метою створення запасів на випадок карантину. Заспокоювати громадян довелось прем’єру країни.

З 5 по 8 березня 2020 у Чехії у Нове-Мєсто повинен відбутися наступний етап кубка світу з біатлону.

Нагадаємо, що в 20-х числах лютого в італійських Альпах проходив чемпіонат світу з біатлону. Господарем змагань була Антерсельва, яка знаходиласт якраз поруч з Венето та Ломбардією, де саме в ті дні виявили перших хворих на небезпечну болячку. На щастя, тоді обійшлося.