Фахівець з гандболу Петрушевський: Україні, і тим, хто живе тут, потрібно вже змінюватися

Член Президії ФГУ розповів, у чому він бачить головну проблему українського менталітету

Україні, а також мешканцям країни потрібно вже змінювати свій менталітет. Про це у коментарі «Главкому» заявив член Президії Федерації гандболу України Євген Петрушевський. Для прикладу він навів гандбольний поєдинок відбору на чемпіонат Європи 2018 року з командою Ісландії, у якому українці поступилися лише психологічно. «І

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Євген Петрушевський

Член Президії ФГУ розповів, у чому він бачить головну проблему українського менталітету

Україні, а також мешканцям країни потрібно вже змінювати свій менталітет.

Про це у коментарі «Главкому» заявив член Президії Федерації гандболу України Євген Петрушевський.

Для прикладу він навів гандбольний поєдинок відбору на чемпіонат Європи 2018 року з командою Ісландії, у якому українці поступилися лише психологічно.

«І країні, і тим, хто живе у цій країні, потрібно вже змінюватися. Я вважаю, що нам потрібно змінюватися всім разом. Ми можемо обіграти вдома Ісландію, а коли ми граємо на виїзді з цією командою за путівку на чемпіонат Європи, і нас влаштовує нічия або перемога, а ісландців – тільки перемога, ми не використовуємо свій шанс. Ми нічим не поступалися. Тільки психологією», - сказав він.

«Ісландія зробила тільки чотири помилки, а у нас психологія не спрацювала так, як потрібно було. На цьому рівні всі гравці однакові, вони вміють усе, що вміють їхні суперники. А от психологія наша чомусь так спрацьовує. Це якась у нас внутрішня ментальність така. У найпотрібніший момент спрацьовує якесь блокування», - додав фахівець.

За словами Петрушевського, після поразки від Ісландії він так і сказав гандболістам, що вони програли самі собі.

Те ж саме, на його думку, сталося у матчі відбору на Чемпіонат світу-2019 проти Італії, через поразку у якому Україна фактично втратила шанси вийти у фінальну частину.

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