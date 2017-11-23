Невиправдані сподівання... Україна знову пропустить великий гандбольний турнір
- Сьогодні, 13:54
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Розсилка
Четверта спроба Віталія Андронова вивести українську команду на великий турнір також виявилася невдалою
Востаннє чоловіча збірна України з гандболу грала у фінальній частині великого турніру у 2010 році, коли на чемпіонаті Європи в Австрії зазнала трьох поразок (від Росії, Хорватії та Норвегії) у першому груповому етапі та завершила після цього виступи. Водночас, якщо брати до уваги тільки чемпіонати світу, то українці були учасниками подібного турніру у далекому 2007-му. Тоді тільки розгромна поразка від Франції не пустила «синьо-жовтих» у другий груповий етап, і в підсумку вони стали 14-ми.
Не буде чоловічої команди України і на Чемпіонаті світу 2019 року. Уже вшосте поспіль українці не можуть подолати кваліфікаційний етап. Два роки тому у боротьбі за путівку у плей-офф наші співвітчизники поступилися Латвії, а цього разу пропустили вперед аж дві команди – Румунію й Італію.
Збірна зібралася в оптимальному складі
Перед міні-турніром в італійському Больцано збірна зібралася вже 2 січня цього року. Майже відразу команда полетіла у Німеччину, де в одному з передмість Мюнхена на неї чекали тренування та контрольні поєдинки. Через травми не змогли допомогти збірній В’ячеслав Садовий і Євген Буйненко. Натомість, після тривалої паузи одягнув жовто-синю футболку один з найкращих чинних гандболістів країни Сергій Онуфрієнко. Крім того, великі надії покладалися на гравця німецького «Гуммерсбаха» Станіслава Жукова, а також на Захара Денисова.
Окрім того, були запрошені на збори і молоді Дмитро Горига, Олександр Тільте, Іван Бурзак, на яких, безумовно, робитиметься ставка у найближчому майбутньому. Зауважимо, що найстаршим у нинішній збірній був якраз Онуфрієнко, якому наразі 32 роки. Тому можна казати, що команда нинішнього зразка є не віковою.
Головному тренеру Віталію Андронову залишалося тільки об’єднати всіх своїми тактичними думками, як протистояти майбутнім суперникам. Та і загалом, можна констатувати, що збірна на цей відбір зібралася фактично оптимальним складом.
Збори у Німеччині
На зборах у Німеччині українці у двох контрольних поєдинках переграли німецькі клуби «Фестенфельдбрюк» (39:36) і «Корнвестгайм» (37:30). Проте, наставник «синьо-жовтих» залишився незадоволений певними моментами у грі своїх підопічних, особливо у захисті.
«Поки, чесно кажучи, я не зовсім задоволений. Найголовніше – що у захисті багато пропускаємо, хоча робили головний акцент на оборону. Спаринги показали наші проблеми», - відверто перед стартом кваліфікації на ЧС-2019 заявив Андронов, зауваживши, що претензій не має тільки до крайніх гравців.
«Розуміємо, що доведеться зустрітися з дуже сильними командами. Потрібно, щоб ми показали свою найкращу гру, і щоб удача була на нашому боці. Переглянемо наші ігри проти німецьких клубів і на тренуванні будемо виправляти наші помилки, яких ми припускаємось», - додав він після завершення німецьких зборів.
Успішний старт у відборі
До Больцано збірна прибула у середу, 10 січня. А вже наступного дня команда вийшла на стартовий поєдинок проти Фарерських островів. Як і очікувалося, особливих проблем в українців у цьому матчі не було. «Синьо-жовті» потужно почали поєдинок, повівши у рахунку 7:2. Проте острів’яни зуміли зібратися та скоротити відставання перед перервою – 17:13.
На другу 30-хвилинку у фарерців уже не вистачило сил, аби стримувати атаки українців. Наші співвітчизники на 51-й хвилині довели перевагу до 10-ти м’ячів – 28:18. Щоправда, на останніх хвилинах українці трохи розслабилися та дозволили суперникам дещо скоротити відставання – 30:22.
І навіть у такому матчі неозброєним оком було видно, що час від часу Україна провалювалася. Це зазначив і головний тренер на прес-конференції, списавши подібні провали на статус гри. Адже в офіційній зустрічі українці востаннє брали участь у червні минулого року – майже сім місяців тому.
Сенсаційна поразка від Італії
Усі експерти, букмекери й інші знавці гандболу були впевнені, що Україна так само легко здолає і господарів міні-турніру. На ділі все вийшло абсолютно інакше. Справжній кураж упіймав воротар італійців, якому ті і мають завдячувати.
«Синьо-жовті» вдало почали поєдинок, повівши у рахунку, але у певний момент щось у механізмі команди зламалося. Італія пішла у солідний відрив, ведучи по ходу матчу п’ять м’ячів. І лише наприкінці першої 30-хвилинки нашим гандболістам вдалося скоротити відставання до двох балів – 14:16.
Не вдався українцям і старт другого тайму. Господарі знову отримали перевагу у чотири м’ячі – 20:16. І тільки після цього тренерам вдалося достукатися до гандболістів. Ті поступово скоротили відставання, потім зрівняли рахунок, а згодом і вийшли вперед. Щоправда, українцям ніяк не вдавалося збільшити перевагу.
За рахунку 27:27 за кілька хвилин до фінальної сирени збірна України не змогла повернути лідерство, чим відразу ж скористалися італійці. «Синьо-жовті» зрівняли рахунок, але остання атака та доля протистояння була у руках суперників. І вони закинули переможний м’яч буквально за кілька секунд до завершення матчу, створивши таким чином справжню сенсацію – 29:28.
Плей-офф кваліфікації ЧС-2019 пройде без України
Українці цією поразкою загнали себе у дуже скрутне становище. Щоб потрапити у плей-офф, вони мали перемагати Румунію з різницею у шість голів. Що було, чесно кажучи, малоймовірно. Так само, як і те, що Фарери зможуть відібрати очки в Італії. У такому випадку Україні вистачило б просто перемоги над румунами.
І треба сказати, що у першому таймі зустрічі з Румунією «синьо-жовті» показали найкращий свій гандбол у Больцано. Вони захопили ініціативу з перших хвилин (стартовий ривок 4:0) і на 26-й хвилині за рахунку 11:6 могли здобути потрібну для проходу далі перевагу. Натомість, свою атаку вдало не завершили й отримали гол у власні ворота. Румуни схаменулися та скоротили відставання до перерви – 11:14.
А на початку другого тайму суперники поставили Віталію Андронову та його підопічним, висловлюючись шаховою термінологією, мат. Румунія тричі поспіль закинула, зрівнявши рахунок, і більше Україну не відпускала. Три рази протягом цієї 30-хвилинки «синьо-жовті» вели у два м’ячі, але кожного разу гандболісти із сусідньої держави відповідали влучними кидками.
За дві хвилини до завершення українці вели 26:24, проте втримати перемогу не змогли. Остання атака була за нашими співвітчизниками, однак кидок вийшов неточним. І далі боротися за місце на Чемпіонаті світу 2019 року продовжує саме Румунія.
Що буде далі?
Цілком можливо, що, якби не червона картка Олександра Тільте та травма Станіслава Жукова, то Україна б втримала перемогу над Румунією. Але розглядати «якби» точно не варто. Та і загалом, особливих претензій по третьому поєдинку до гандболістів збірної України немає. Є серйозні запитання щодо матчу з Італією.
На жаль, кожного разу в останні роки у відповідальний момент у чоловічої команди стаються провали. То сенсаційно програють вдома Греції, то невдало проводять виїзні матчі з Чехією й Ісландією. І при цьому не доводиться говорити, що наша команда не має досвіду, адже «Мотор» постійно грає у Лізі чемпіонів, «ЗТР» також виступає у єврокубках. У збірну завжди приїжджають гравці, які виступають у європейських чемпіонатах. Як бачимо, цього разу не допомогло навіть повернення Онуфрієнка.
Сергій, до речі, у трьох поєдинках у Больцано закинув 17 м’ячів. На рахунку Денисова 15 точних кидків, а в Артема Козакевича – 13.
Не хочеться вірити й у те, що у збірної немає належної мотивації. Бо, напевно, кожен хотів би виступити на світовій чи європейській першості. Там аудиторія абсолютно інша, присутні селекціонери, а це – шанс перебратися у сильніший чемпіонат та отримати кращі умови праці.
На всі подібні запитання «чого ж не вистачило?» мають відповідати тренери, а їхню роботу повинні оцінювати у Федерації. Цю аксіому підтвердив і керівник української делегації Євген Петрушевський.
Як розповів сам Євген Петрушевський «Главкому», дехто у команді не просто розчарований, а навіть розчавлений.
«Ми не просто розчаровані... Можу сказати про себе, що я розчавлений. Провести такий колосальний шмат роботи, закрити всі організаційні питання, і... Після того, що сталося, всі ми розгублені: куди тепер рухатися, що відбулося. Потрібно зробити аналіз, у чому причина такого невдалого виступу. А потім уже робити висновки», - сказав він.
Петрушевський додав, що, на його суб’єктивну думку, у матчі з Італією не так, як було потрібно, спрацювала психологія гандболістів збірної України.
«Зіграй ми ще раз цю гру, вона б була зовсім іншою. Я впевнений у цьому на 300%, адже я давно перебуваю з командою, знаю її можливості, перспективи. У цій історії, я вважаю, спрацювала саме психологія. Якби ми зіграли з італійцями так, як з румунами, рахунок був би абсолютно іншим», - підсумував він виступи збірної у відборі на ЧС-2019.
Насамкінець Петрушевський додав, що найближчим часом Президія Федерації гандболу України дасть оцінку виступам збірної України. Але спочатку потрібно заспокоїтися та все проаналізувати, щоб не робити поспішних висновків.
Ярослав Твардовський, «Главком»