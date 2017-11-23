Невиправдані сподівання... Україна знову пропустить великий гандбольний турнір

Четверта спроба Віталія Андронова вивести українську команду на великий турнір також виявилася невдалою

Востаннє чоловіча збірна України з гандболу грала у фінальній частині великого турніру у 2010 році, коли на чемпіонаті Європи в Австрії зазнала трьох поразок (від Росії, Хорватії та Норвегії) у першому груповому етапі та завершила після цього виступи. Водночас, якщо брати до уваги тільки чемпіонати світу, то українці були учасниками подібного

Фото ФГУ

Четверта спроба Віталія Андронова вивести українську команду на великий турнір також виявилася невдалою

Востаннє чоловіча збірна України з гандболу грала у фінальній частині великого турніру у 2010 році, коли на чемпіонаті Європи в Австрії зазнала трьох поразок (від Росії, Хорватії та Норвегії) у першому груповому етапі та завершила після цього виступи. Водночас, якщо брати до уваги тільки чемпіонати світу, то українці були учасниками подібного турніру у далекому 2007-му. Тоді тільки розгромна поразка від Франції не пустила «синьо-жовтих» у другий груповий етап, і в підсумку вони стали 14-ми.

Не буде чоловічої команди України і на Чемпіонаті світу 2019 року. Уже вшосте поспіль українці не можуть подолати кваліфікаційний етап. Два роки тому у боротьбі за путівку у плей-офф наші співвітчизники поступилися Латвії, а цього разу пропустили вперед аж дві команди – Румунію й Італію.

Збірна зібралася в оптимальному складі

Перед міні-турніром в італійському Больцано збірна зібралася вже 2 січня цього року. Майже відразу команда полетіла у Німеччину, де в одному з передмість Мюнхена на неї чекали тренування та контрольні поєдинки. Через травми не змогли допомогти збірній В’ячеслав Садовий і Євген Буйненко. Натомість, після тривалої паузи одягнув жовто-синю футболку один з найкращих чинних гандболістів країни Сергій Онуфрієнко. Крім того, великі надії покладалися на гравця німецького «Гуммерсбаха» Станіслава Жукова, а також на Захара Денисова.

Окрім того, були запрошені на збори і молоді Дмитро Горига, Олександр Тільте, Іван Бурзак, на яких, безумовно, робитиметься ставка у найближчому майбутньому. Зауважимо, що найстаршим у нинішній збірній був якраз Онуфрієнко, якому наразі 32 роки. Тому можна казати, що команда нинішнього зразка є не віковою.

Головному тренеру Віталію Андронову залишалося тільки об’єднати всіх своїми тактичними думками, як протистояти майбутнім суперникам. Та і загалом, можна констатувати, що збірна на цей відбір зібралася фактично оптимальним складом.

Збірна України з гандболу. Фото ФГУ

Збори у Німеччині

На зборах у Німеччині українці у двох контрольних поєдинках переграли німецькі клуби «Фестенфельдбрюк» (39:36) і «Корнвестгайм» (37:30). Проте, наставник «синьо-жовтих» залишився незадоволений певними моментами у грі своїх підопічних, особливо у захисті.

«Поки, чесно кажучи, я не зовсім задоволений. Найголовніше – що у захисті багато пропускаємо, хоча робили головний акцент на оборону. Спаринги показали наші проблеми», - відверто перед стартом кваліфікації на ЧС-2019 заявив Андронов, зауваживши, що претензій не має тільки до крайніх гравців.

«Розуміємо, що доведеться зустрітися з дуже сильними командами. Потрібно, щоб ми показали свою найкращу гру, і щоб удача була на нашому боці. Переглянемо наші ігри проти німецьких клубів і на тренуванні будемо виправляти наші помилки, яких ми припускаємось», - додав він після завершення німецьких зборів.

Успішний старт у відборі

До Больцано збірна прибула у середу, 10 січня. А вже наступного дня команда вийшла на стартовий поєдинок проти Фарерських островів. Як і очікувалося, особливих проблем в українців у цьому матчі не було. «Синьо-жовті» потужно почали поєдинок, повівши у рахунку 7:2. Проте острів’яни зуміли зібратися та скоротити відставання перед перервою – 17:13.

На другу 30-хвилинку у фарерців уже не вистачило сил, аби стримувати атаки українців. Наші співвітчизники на 51-й хвилині довели перевагу до 10-ти м’ячів – 28:18. Щоправда, на останніх хвилинах українці трохи розслабилися та дозволили суперникам дещо скоротити відставання – 30:22.

І навіть у такому матчі неозброєним оком було видно, що час від часу Україна провалювалася. Це зазначив і головний тренер на прес-конференції, списавши подібні провали на статус гри. Адже в офіційній зустрічі українці востаннє брали участь у червні минулого року – майже сім місяців тому.

Фото ФГУ

Усі експерти, букмекери й інші знавці гандболу були впевнені, що Україна так само легко здолає і господарів міні-турніру. На ділі все вийшло абсолютно інакше. Справжній кураж упіймав воротар італійців, якому ті і мають завдячувати.

«Синьо-жовті» вдало почали поєдинок, повівши у рахунку, але у певний момент щось у механізмі команди зламалося. Італія пішла у солідний відрив, ведучи по ходу матчу п’ять м’ячів. І лише наприкінці першої 30-хвилинки нашим гандболістам вдалося скоротити відставання до двох балів – 14:16.

Не вдався українцям і старт другого тайму. Господарі знову отримали перевагу у чотири м’ячі – 20:16. І тільки після цього тренерам вдалося достукатися до гандболістів. Ті поступово скоротили відставання, потім зрівняли рахунок, а згодом і вийшли вперед. Щоправда, українцям ніяк не вдавалося збільшити перевагу.

За рахунку 27:27 за кілька хвилин до фінальної сирени збірна України не змогла повернути лідерство, чим відразу ж скористалися італійці. «Синьо-жовті» зрівняли рахунок, але остання атака та доля протистояння була у руках суперників. І вони закинули переможний м’яч буквально за кілька секунд до завершення матчу, створивши таким чином справжню сенсацію – 29:28.

Плей-офф кваліфікації ЧС-2019 пройде без України

Українці цією поразкою загнали себе у дуже скрутне становище. Щоб потрапити у плей-офф, вони мали перемагати Румунію з різницею у шість голів. Що було, чесно кажучи, малоймовірно. Так само, як і те, що Фарери зможуть відібрати очки в Італії. У такому випадку Україні вистачило б просто перемоги над румунами.

І треба сказати, що у першому таймі зустрічі з Румунією «синьо-жовті» показали найкращий свій гандбол у Больцано. Вони захопили ініціативу з перших хвилин (стартовий ривок 4:0) і на 26-й хвилині за рахунку 11:6 могли здобути потрібну для проходу далі перевагу. Натомість, свою атаку вдало не завершили й отримали гол у власні ворота. Румуни схаменулися та скоротили відставання до перерви – 11:14.

А на початку другого тайму суперники поставили Віталію Андронову та його підопічним, висловлюючись шаховою термінологією, мат. Румунія тричі поспіль закинула, зрівнявши рахунок, і більше Україну не відпускала. Три рази протягом цієї 30-хвилинки «синьо-жовті» вели у два м’ячі, але кожного разу гандболісти із сусідньої держави відповідали влучними кидками.

За дві хвилини до завершення українці вели 26:24, проте втримати перемогу не змогли. Остання атака була за нашими співвітчизниками, однак кидок вийшов неточним. І далі боротися за місце на Чемпіонаті світу 2019 року продовжує саме Румунія.

Віталій Андронов. Фото ФГУ

Що буде далі?

Цілком можливо, що, якби не червона картка Олександра Тільте та травма Станіслава Жукова, то Україна б втримала перемогу над Румунією. Але розглядати «якби» точно не варто. Та і загалом, особливих претензій по третьому поєдинку до гандболістів збірної України немає. Є серйозні запитання щодо матчу з Італією.

На жаль, кожного разу в останні роки у відповідальний момент у чоловічої команди стаються провали. То сенсаційно програють вдома Греції, то невдало проводять виїзні матчі з Чехією й Ісландією. І при цьому не доводиться говорити, що наша команда не має досвіду, адже «Мотор» постійно грає у Лізі чемпіонів, «ЗТР» також виступає у єврокубках. У збірну завжди приїжджають гравці, які виступають у європейських чемпіонатах. Як бачимо, цього разу не допомогло навіть повернення Онуфрієнка.

Сергій, до речі, у трьох поєдинках у Больцано закинув 17 м’ячів. На рахунку Денисова 15 точних кидків, а в Артема Козакевича – 13.

Не хочеться вірити й у те, що у збірної немає належної мотивації. Бо, напевно, кожен хотів би виступити на світовій чи європейській першості. Там аудиторія абсолютно інша, присутні селекціонери, а це – шанс перебратися у сильніший чемпіонат та отримати кращі умови праці.

На всі подібні запитання «чого ж не вистачило?» мають відповідати тренери, а їхню роботу повинні оцінювати у Федерації. Цю аксіому підтвердив і керівник української делегації Євген Петрушевський.

Як розповів сам Євген Петрушевський «Главкому», дехто у команді не просто розчарований, а навіть розчавлений.

«Ми не просто розчаровані... Можу сказати про себе, що я розчавлений. Провести такий колосальний шмат роботи, закрити всі організаційні питання, і... Після того, що сталося, всі ми розгублені: куди тепер рухатися, що відбулося. Потрібно зробити аналіз, у чому причина такого невдалого виступу. А потім уже робити висновки», - сказав він.

Петрушевський додав, що, на його суб’єктивну думку, у матчі з Італією не так, як було потрібно, спрацювала психологія гандболістів збірної України.

«Зіграй ми ще раз цю гру, вона б була зовсім іншою. Я впевнений у цьому на 300%, адже я давно перебуваю з командою, знаю її можливості, перспективи. У цій історії, я вважаю, спрацювала саме психологія. Якби ми зіграли з італійцями так, як з румунами, рахунок був би абсолютно іншим», - підсумував він виступи збірної у відборі на ЧС-2019.

Насамкінець Петрушевський додав, що найближчим часом Президія Федерації гандболу України дасть оцінку виступам збірної України. Але спочатку потрібно заспокоїтися та все проаналізувати, щоб не робити поспішних висновків.

Ярослав Твардовський, «Главком»