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    Фанат «Піттсбург Стілерс» погнався за мавпою, яка вкрала його бейсболку, і став інвалідом

    Джефф Свіндельгейм поплатився за любов до клубу
    Фанат американського клубу «Піттсбург Стілерз» знаходиться на межі життя та смерті після випадку, що стався з ним на Балі. Мавпа вкрала у Джеффа Свіндельгейма улюблену клубну бейсболку та заскочила з нею на дах. Хлопець поліз за твариною, але зірвався з 10-метрової висоти, повідомляє Campus Sports. У результаті падіння Джефф отримав
    • Вчора, 23:10
    • Розсилка

    Джефф Свіндельгейм поплатився за любов до клубу

    Фанат американського клубу «Піттсбург Стілерз» знаходиться на межі життя та смерті після випадку, що стався з ним на Балі.

    Мавпа вкрала у Джеффа Свіндельгейма улюблену клубну бейсболку та заскочила з нею на дах.

    Хлопець поліз за твариною, але зірвався з 10-метрової висоти, повідомляє Campus Sports.

    У результаті падіння Джефф отримав важку травму спини та виявився паралізованим нижче спини.

    Лікарям довелося ввести фаната у стан штучної коми. Також у хлопця виявилася пневмонія.

    За словами сестри потерпілого, у нього немає грошей і медичної страховки для лікування на Балі.

    Мати Джеффа перевела 59 тисяч євро, щоб хлопця транспортували для лікування у США.

    «Піттсбург Стілерс» займає друге місце у Конференції після чемпіонів сезону-2016/17 «Нью Інгленд Петріотз», інформує Eurosport.

    спорт США
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