Джефф Свіндельгейм поплатився за любов до клубу

Фанат американського клубу «Піттсбург Стілерз» знаходиться на межі життя та смерті після випадку, що стався з ним на Балі. Мавпа вкрала у Джеффа Свіндельгейма улюблену клубну бейсболку та заскочила з нею на дах. Хлопець поліз за твариною, але зірвався з 10-метрової висоти, повідомляє Campus Sports. У результаті падіння Джефф отримав



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Джефф Свіндельгейм поплатився за любов до клубу

Фанат американського клубу «Піттсбург Стілерз» знаходиться на межі життя та смерті після випадку, що стався з ним на Балі.

Мавпа вкрала у Джеффа Свіндельгейма улюблену клубну бейсболку та заскочила з нею на дах.

Хлопець поліз за твариною, але зірвався з 10-метрової висоти, повідомляє Campus Sports.

У результаті падіння Джефф отримав важку травму спини та виявився паралізованим нижче спини.

Лікарям довелося ввести фаната у стан штучної коми. Також у хлопця виявилася пневмонія.

За словами сестри потерпілого, у нього немає грошей і медичної страховки для лікування на Балі.

Мати Джеффа перевела 59 тисяч євро, щоб хлопця транспортували для лікування у США.

«Піттсбург Стілерс» займає друге місце у Конференції після чемпіонів сезону-2016/17 «Нью Інгленд Петріотз», інформує Eurosport.