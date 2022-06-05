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    Новини

    Матч проти Уельсу: як трибуни вболівають за нашу збірну (відео)

    Переможець протистояння вийде на чемпіонат світу-2022 - Матч проти Уельсу: як трибуни вболівають за нашу збірну (відео)
    Переможець протистояння вийде на чемпіонат світу-2022
    фото: скріншот із відео

    Українські прапори майорять на трибунах валлійського стадіону Кардіффі

    Збірна України з футболу зійшлася у вирішальному матчі проти Уельсу. Переможець протистояння вийде на чемпіонат світу-2022 та потрапить у групу В – до Англії, США та Ірану.

    На матч проти Вельсу футболісти збірної України вийшли огорнутими у синьо-жовті прапори. І у такий спосіб заспівали національний гімн перед стартом поєдинку.

    Водночас українські прапори майорять і на трибунах валлійського стадіону Кардіффі. Глядачі підтримують наших футболістів криками «ЗСУ!».

    Нагадаємо, російських пропагандистів дуже сильно засмутила перемога українців над Шотландією в півфінальному поєдинку кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

    Раніше повідомлялося, що у середу, 1 червня, збірна України з футболу провела півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. Українські футболісти перемогли у боротьбі за путівку на світову першість збірну Шотландії з рахунком 1:3.

    Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями.

    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна Збірна України Україна окупація гімн #stoprussia
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    Матч проти Уельсу: як трибуни вболівають за нашу збірну (відео)