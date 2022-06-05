Матч проти Уельсу: як трибуни вболівають за нашу збірну (відео)

Українські прапори майорять на трибунах валлійського стадіону Кардіффі

Збірна України з футболу зійшлася у вирішальному матчі проти Уельсу. Переможець протистояння вийде на чемпіонат світу-2022 та потрапить у групу В – до Англії, США та Ірану.

На матч проти Вельсу футболісти збірної України вийшли огорнутими у синьо-жовті прапори. І у такий спосіб заспівали національний гімн перед стартом поєдинку.

Водночас українські прапори майорять і на трибунах валлійського стадіону Кардіффі. Глядачі підтримують наших футболістів криками «ЗСУ!».

Нагадаємо, російських пропагандистів дуже сильно засмутила перемога українців над Шотландією в півфінальному поєдинку кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Раніше повідомлялося, що у середу, 1 червня, збірна України з футболу провела півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. Українські футболісти перемогли у боротьбі за путівку на світову першість збірну Шотландії з рахунком 1:3.

Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями.