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    Фанати «Спортинга» напали на власну команду, футболісти отримали травми (фото)

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    Фанати атакували членів команди, використовуючи ремені, факели та металеві предмети

    Футболісти «Спортинга» зазнали нападу з боку фанатів команди.

    Близько 50-ти чоловік в капюшонах увірвалися на базу клубу.

    Вони ображали головного тренера Жорже Жезуса, а також футболістів Вільяма Карвалью, Руя Патрісіу і Баса Доста.

    Фанати атакували членів команди, використовуючи ремені, факели та металеві предмети.

    Бас Дост отримав травму голови, інші пошкодження зафіксовані у Йосіпа Мішича і Родріго Батталья.

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    Фото: твіттер журналіста Сезара Луїса Мерло

    Джерело: ua.tribuna.com

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