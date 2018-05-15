Фанати «Спортинга» напали на власну команду, футболісти отримали травми (фото)
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Фанати атакували членів команди, використовуючи ремені, факели та металеві предмети
Футболісти «Спортинга» зазнали нападу з боку фанатів команди.
Близько 50-ти чоловік в капюшонах увірвалися на базу клубу.
Вони ображали головного тренера Жорже Жезуса, а також футболістів Вільяма Карвалью, Руя Патрісіу і Баса Доста.
Фанати атакували членів команди, використовуючи ремені, факели та металеві предмети.
Бас Дост отримав травму голови, інші пошкодження зафіксовані у Йосіпа Мішича і Родріго Батталья.
Фото: твіттер журналіста Сезара Луїса Мерло
Джерело: ua.tribuna.com