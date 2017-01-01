Федерація біатлону Білорусії зацікавлена в тому, щоб Блашко виступала за їхню країну

Ухвалення рішення по спортсменці поки відкладено

Білоруська федерація біатлону зробила заяву, в якій говориться, що їх сторона зацікавлена в тому, щоб Дар'я Блашко представляла Білорусь на міжнародних змаганнях. На думку федерації, Білорусь має не так багато спортсменок, і не може розкидатися своїми вихованцями. «Федерація біатлону України чекає швидкого вирішення щодо карантину Дар'ї



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Дар'я Блашко. Фото: Федерація біатлону Білорусі

Ухвалення рішення по спортсменці поки відкладено

Білоруська федерація біатлону зробила заяву, в якій говориться, що їх сторона зацікавлена в тому, щоб Дар'я Блашко представляла Білорусь на міжнародних змаганнях.

На думку федерації, Білорусь має не так багато спортсменок, і не може розкидатися своїми вихованцями.

«Федерація біатлону України чекає швидкого вирішення щодо карантину Дар'ї Блашко. Але ми повинні думати про інтереси своєї країни, а не виконувати бажання української федерації. Білоруська сторона зацікавлена в тому, щоб Блашко виступала за Білорусь, а не за інші країни. Ми хочемо, щоб спортсмени, які народилися і вирощені в Білорусі, представляли нашу країну.

Зараз Білоруська федерація біатлону розглядає ситуацію Дар'ї і вирішує, що робити, щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому. У нас не так багато спортсменок, і ми не можемо розкидатися своїми вихованцями.

Для тренувального процесу спортсменки були створені всі умови. Їй дозволялося працювати з особистим тренером. Ми пропонували Блашко тренуватися в команді Б разом з Дарією Юркевич і Дінарою Алімбековою.

Треба розуміти, що карантин накладає не Білоруська федерація біатлону, а Міжнародний союз біатлоністів. Ми можемо тільки клопотати про його зняття. Чи будемо це робити - поки не вирішено. Хочемо поспілкуватися з самою спортсменкою і обговорити нюанси. Ухвалення рішення відкладено до найближчого засідання президії», - йдеться у повідомленні.

Напередодні президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що білоруська сторона так і не дозволила Блашко почати виступати за українську команду раніше, ніж закінчиться період карантину.

Федерація біатлону України направила офіційного листа в білоруську федерацію, в якому просила для Блашко дозвіл виступати за Україну.

Відповідь від білоруської сторони повинна була з'явитися в листопаді, проте пізніше розгляд справи біатлоністки було перенесено на грудень.