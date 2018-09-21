Федерація футболу Іспанії заборонила Ла Лізі проводити матч «Жирона» - «Барселона» в США



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Королівська федерація футболу Іспанії відхилила спільний запит Ла Ліги і клубів

Матч «Жирона» - «Барселона» може не пройти в США.

За інформацією Associated Press, Королівська федерація футболу Іспанії відхилила спільний запит Ла Ліги і клубів на проведення гри в Маямі.

За словами джерела, знайомого з ситуацією, ліга не змогла довести федерації, що проведення гри в Америці буде відповідати міжнародним і іспанським законам.

До того ж, Ла Ліга не змогла довести, що проведення матчу в США не завдасть шкоди уболівальникам і іншим 18 клубам Прімери.

Раніше у серпні керівництво Ла ліги оголосило про укладення співпраці з медіа-групою Relevent, згідно з якою протягом наступних 15 років щонайменше один матч Ла ліги у сезоні повинен бути зіграний у США.

Ла Ліга підписала цю угоду без консультацій з профспілкою гравців і клубами.

Своє невдоволення цим рішенням висловили капітани всіх 20 команд ліги, які у серпні на позачергових зборах пригрозили керівництву ліги страйком.

Згодом з'явилася інформація, що відбулася зустріч президента Ла ліги Хав'єра Тебаса та глави профспілки гравців ліги Давида Агансо, під час якої сторонам не вдалося наблизитися до компромісу.

Джерело: Tribuna.com