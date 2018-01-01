Федерація футболу Києва є головним розпорядником бюджету фіналу ЛЧ-2018

Загальний кошторис фіналу Ліги чемпіонів поки невідомий

Федерація Футболу міста Києва є головним розпорядником бюджету фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться у Києві на НСК Олімпійському 28 травня. Про це заявив радник заступника голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Олексія Резнікова, член Антикорупційної ради при мері Києва Андрій Мірошниченко. Нагадаємо, КМДА виділила на проведення фіналу



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Федерація футболу Києва. Фото: dynamo.kiev.ua

Загальний кошторис фіналу Ліги чемпіонів поки невідомий

Федерація Футболу міста Києва є головним розпорядником бюджету фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться у Києві на НСК Олімпійському 28 травня.

Про це заявив радник заступника голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Олексія Резнікова, член Антикорупційної ради при мері Києва Андрій Мірошниченко.

Нагадаємо, КМДА виділила на проведення фіналу ЛЧ-2018 25 мільйонів гривень.

«У бюджеті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виділяється окрема стаття на організацію заходів під назвою Фінал Ліги чемпіонів. Головним розпорядником бюджету фіналу є Федерація футболу міста Києва», - заявив Андрій Мірошниченко.

«Контролювати цільове використання коштів традиційно будуть Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Думаю, ми будемо давати розширену інформацію про контроль витрачання коштів», – сказав Мірошниченко.

Також він додав, що загальний кошторис фіналу Ліги чемпіонів, включаючи деякі договори зі спонсорами, поки невідомий, оскільки він захищений комерційною таємницею.

Джерело: Футбол 24