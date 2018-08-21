Федерація футболу України висуває кандидатуру Чеферіна для участі у майбутніх виборах президента УЄФА
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Розсилка
Александер Чеферін
Вибори президента УЄФА відбудуться 7 лютого 2019 року
Федерація футболу України підтримала кандидатуру чинного президента європейського футбольного союзу для участі у майбутніх виборах президента УЄФА.
Відповідного листа за підписом президента ФФУ Андрія Павелка було адресовано до штаб-квартири УЄФА.
Вибори президента УЄФА відбудуться 7 лютого 2019 року.
Як відомо, у червні 2016 року Александер Чеферін прийняв рішення балотуватися на посаду президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
Потім він став офіційним кандидатом в президенти УЄФА.
14 вересня 2016 року на конгресі УЄФА в Афінах (Греція) більшістю голосів (42 «за» з 55) обраний президентом УЄФА.