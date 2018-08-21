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    Федерація футболу України висуває кандидатуру Чеферіна для участі у майбутніх виборах президента УЄФА

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    Александер Чеферін - Федерація футболу України висуває кандидатуру Чеферіна для участі у майбутніх виборах президента УЄФА
    Александер Чеферін

    Вибори президента УЄФА відбудуться 7 лютого 2019 року

    Федерація футболу України підтримала кандидатуру чинного президента європейського футбольного союзу для участі у майбутніх виборах президента УЄФА.

    Відповідного листа за підписом президента ФФУ Андрія Павелка було адресовано до штаб-квартири УЄФА.

    Вибори президента УЄФА відбудуться 7 лютого 2019 року.

    Як відомо, у червні 2016 року Александер Чеферін прийняв рішення балотуватися на посаду президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

    Потім він став офіційним кандидатом в президенти УЄФА.

    14 вересня 2016 року на конгресі УЄФА в Афінах (Греція) більшістю голосів (42 «за» з 55) обраний президентом УЄФА.

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