Федерація хокею на траві України отримала нового президента

Юрій Кризський замінив на цій посаді Родіона Кочубея

30 листопада відбулася позачергова конференція Федерації хокею на траві України. На ній було обране нове керівництво Федерації, інформує офіційний сайт організації. Президентом ФХТУ віднині став Юрій Кризський, який до того був директором Федерації. Першим віце-президентом став Федір Новік (Вінниця), він буде опікуватися чоловічим хокеєм.



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Юрій Кризський замінив на цій посаді Родіона Кочубея

30 листопада відбулася позачергова конференція Федерації хокею на траві України.

На ній було обране нове керівництво Федерації, інформує офіційний сайт організації.

Президентом ФХТУ віднині став Юрій Кризський, який до того був директором Федерації.

Першим віце-президентом став Федір Новік (Вінниця), він буде опікуватися чоловічим хокеєм.

Віце-президентами обрано Віктора Щегеля (Бориспіль) та Ірину Харченко (Суми). Перший буде курирувати жіночий хокей, друга – міжнародні відносини та юнацький хокей.

До цього президентом ФХТУ був Родіон Кочубей, і у листопаді 2017 року виповнилося рівно 10 років, як він почав займатися розвитком хокею на траві.

«Усе почалось зі створення першого в Україні муніципального спортивного клубу з хокею на траві «Сумчанка», який було сформовано на базі команди майстрів «Динамо-Сумчанка» та СДЮШОР «Динамо» у Сумах», - сказав він.

«У 2009 році було побудовано перше у Сумах сучасне хокейне поле. У 2010 році ми вперше приймали в Україні Кубок європейських чемпіонів з індорхокею. У цьому ж році жіноча збірна з індорхокею стала чемпіоном Європи, а у наступному – бронзовими призерками світової першості. А у 2013 році мене було обрано президентом Федерації хокею на траві України», - додав Кочубей.