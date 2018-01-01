Федерер обійшов Надаля і став першою ракеткою світу

Роджер став найстаршим лідером світового рейтингу АТР

Швейцарський тенісист Роджер Федерер завдяки успішному виступу в Роттердамі зумів через більш ніж п'ять років знову опинитися на вершині рейтингу АТР. Федерер на початку минулого сезону був за крок від вильоту з топ-20, але виграв за сезон сім титулів, включаючи Australian Open і Вімблдон, і завершив рік в ранзі другої ракетки світу. For



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Роджер Федерер. Фото: Getty Images

Роджер став найстаршим лідером світового рейтингу АТР

Швейцарський тенісист Роджер Федерер завдяки успішному виступу в Роттердамі зумів через більш ніж п'ять років знову опинитися на вершині рейтингу АТР.

Федерер на початку минулого сезону був за крок від вильоту з топ-20, але виграв за сезон сім титулів, включаючи Australian Open і Вімблдон, і завершив рік в ранзі другої ракетки світу.

For the first time in a long time, welcome back to the top @rogerfederer pic.twitter.com/qjqmxwmSj5 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 16 февраля 2018 г.

Після виходу в півфінал Rotterdam Open Федерер у віртуальному рейтингу АТР обійшов Надаля на 25 очок. У разі перемоги на турнірі швейцарець відірветься від свого головного конкурента на 345 пунктів.

Варто зазначити, що Роджер став найстаршим лідером світового рейтингу АТР - 36 років і 6 місяців. До цього рекорд належав Андре Агассі - американець зумів стати номером один в 33 роки і 4 місяці.

Також Роджер Федерер - лідер АТР-туру за кількістю проведених тижнів на вершині рейтингу (302). Також швейцарцю належить рекорд з найтривалішого безперервного перебування на вершині світової класифікації - 237 тижнів, з 2 лютого 2004 року по 17 серпня 2008-го.

Джерело: sportarena.com