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    Федерер обійшов Надаля і став першою ракеткою світу

    Роджер став найстаршим лідером світового рейтингу АТР
    Швейцарський тенісист Роджер Федерер завдяки успішному виступу в Роттердамі зумів через більш ніж п'ять років знову опинитися на вершині рейтингу АТР. Федерер на початку минулого сезону був за крок від вильоту з топ-20, але виграв за сезон сім титулів, включаючи Australian Open і Вімблдон, і завершив рік в ранзі другої ракетки світу. For
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    Роджер Федерер. Фото: Getty Images
    Роджер Федерер. Фото: Getty Images

    Роджер став найстаршим лідером світового рейтингу АТР

    Швейцарський тенісист Роджер Федерер завдяки успішному виступу в Роттердамі зумів через більш ніж п'ять років знову опинитися на вершині рейтингу АТР.

    Федерер на початку минулого сезону був за крок від вильоту з топ-20, але виграв за сезон сім титулів, включаючи Australian Open і Вімблдон, і завершив рік в ранзі другої ракетки світу.

    Після виходу в півфінал Rotterdam Open Федерер у віртуальному рейтингу АТР обійшов Надаля на 25 очок. У разі перемоги на турнірі швейцарець відірветься від свого головного конкурента на 345 пунктів.

    Варто зазначити, що Роджер став найстаршим лідером світового рейтингу АТР - 36 років і 6 місяців. До цього рекорд належав Андре Агассі - американець зумів стати номером один в 33 роки і 4 місяці.

    Також Роджер Федерер - лідер АТР-туру за кількістю проведених тижнів на вершині рейтингу (302). Також швейцарцю належить рекорд з найтривалішого безперервного перебування на вершині світової класифікації - 237 тижнів, з 2 лютого 2004 року по 17 серпня 2008-го.

    Джерело: sportarena.com

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