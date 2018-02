Федерер обійшов Надаля і став першою ракеткою світу

Роджер став найстаршим лідером світового рейтингу АТР

Швейцарський тенісист Роджер Федерер завдяки успішному виступу в Роттердамі зумів через більш ніж п'ять років знову опинитися на вершині рейтингу АТР.

Федерер на початку минулого сезону був за крок від вильоту з топ-20, але виграв за сезон сім титулів, включаючи Australian Open і Вімблдон, і завершив рік в ранзі другої ракетки світу.

For the first time in a long time, welcome back to the top @rogerfederer pic.twitter.com/qjqmxwmSj5