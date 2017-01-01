Федерер здобув перемогу в першому матчі сезону (відео)
- Сьогодні, 20:43
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Роджер Федерер. Фото: btu.org.ua
Також він отримав перемогу у міксті з Беліндою БенчічДруга ракетка світу Роджер Федерер успішно стартував на командному турнірі в Перті в рамках групового етапу в квартеті В. Федерер оформив три брейки в поєдинку з японцем Юіті Сугітою (ATP 40): 6-4, 6-3.
У жіночому одиночному матчі збірних Швейцарії та Японії Белінда Бенчіч (WTA 74) і Наомі Осака (WTA 68) провели на корті півтори години. Бенчіч зробила по два брейки в кожній партії і програла по одному гейму на своїй подачі: 7-5, 6-3.
У міксті Федерер і Бенчіч перемогли в трьох сетах: 2-4, 4-1, 4-3 (1).
Наступними суперниками швейцарців на Кубку Хопмана стане команда Росії (Карен Хачанов / Анастасія Павлюченкова), а збірна Японії зіграє з американським дуетом (Джек Сок / Коко Вандевен).
Джерело: btu.org.ua