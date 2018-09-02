«Ференцварош» не зміг здобути перемогу у другому матчі Реброва



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Фото: Czeglédi Zsolt / MTI

При цьому команда українського наставника протягом першого тайму передувала у рахунку у два м'ячі

Сергій Ребров провів другий матч на посаді головного тренера угорського «Ференцвароша».



У сьомому турі команда українського фахівця приймала «МОЛ Віді».

Футболісти «Ференцвароша» вдало розпочали гру і вели вперед з рахунком 2:0, але втримати переможний результат не змогли.

Ще до перерви Ніколов відіграв один м'яч. А у другому таймі «Віді» зрівняв рахунок. Як результат – 2:2.

Увесь матч відіграв українець Іван Петряк. Півзахисник отримав жовту картку.

Чемпіонат Угорщини з футболу

Матч 7-го туру

«Ференцварош» – «МОЛ Віді» – 2:2 (2:1)

Голи: Спіровски, 14, Лавренчич, 35 - Ніколов, 44, Хусті, 75.

У турнірній таблиці «Ференцварош» продовжує лідирувати, випереджаючи на одне очко «Гонвед».

Джерело: Sport.ua