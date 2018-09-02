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    «Ференцварош» не зміг здобути перемогу у другому матчі Реброва

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    <span>Фото: Czegl&eacute;di Zsolt / MTI</span> - «Ференцварош» не зміг здобути перемогу у другому матчі Реброва
    Фото: Czeglédi Zsolt / MTI

    При цьому команда українського наставника протягом першого тайму передувала у рахунку у два м'ячі

    Сергій Ребров провів другий матч на посаді головного тренера угорського «Ференцвароша».
     
    У сьомому турі команда українського фахівця приймала «МОЛ Віді».

    Футболісти «Ференцвароша» вдало розпочали гру і вели вперед з рахунком 2:0, але втримати переможний результат не змогли.

    Ще до перерви Ніколов відіграв один м'яч. А у другому таймі «Віді» зрівняв рахунок. Як результат – 2:2.

    Увесь матч відіграв українець Іван Петряк. Півзахисник отримав жовту картку.

    Чемпіонат Угорщини з футболу

    Матч 7-го туру

    «Ференцварош» – «МОЛ Віді» – 2:2 (2:1)

    Голи: Спіровски, 14, Лавренчич, 35 - Ніколов, 44, Хусті, 75.

    У турнірній таблиці «Ференцварош» продовжує лідирувати, випереджаючи на одне очко «Гонвед».

    Джерело: Sport.ua

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