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    Ferrari вшанує пам'ять жертв трагедії в Генуї

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    Зразок боліду &laquo;Феррарі&raquo; в&nbsp;пам'ять жертв трагедії в Генуї. Фото з соціальних мереж - Ferrari вшанує пам'ять жертв трагедії в Генуї
    Зразок боліду «Феррарі» в пам'ять жертв трагедії в Генуї. Фото з соціальних мереж

    Команда нанесе написи на свої боліди

    В ході 13-го етапу чемпіонату «Формули-1» в Бельгії команда Ferrari розмістить на носах болідів своїх гонщиків наклейки в пам'ять жертв обвалення моста в Генуї.

    Про це стало відомо з офіційної сторінки команди у Twitter, де можна побачити зразок такого боліду.

    На боліди нанесені зображення моста і напис на італійській мові «Nei nostri cuori», що в перекладі означає «У наших серцях».

    Зазначимо, що найвірогіднішим переможцем Гран-прі Бельгії є чемпіон Формули-1 і лідер нинішнього сезону Люїс Хемілтон.

    Така ставки роблять букмекерські контори напередодні гонки.

    Гран-прі Формула-1 Twitter
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