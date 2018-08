Ferrari вшанує пам'ять жертв трагедії в Генуї

Команда нанесе написи на свої боліди

В ході 13-го етапу чемпіонату «Формули-1» в Бельгії команда Ferrari розмістить на носах болідів своїх гонщиків наклейки в пам'ять жертв обвалення моста в Генуї.

Про це стало відомо з офіційної сторінки команди у Twitter, де можна побачити зразок такого боліду.

На боліди нанесені зображення моста і напис на італійській мові «Nei nostri cuori», що в перекладі означає «У наших серцях».

Зазначимо, що найвірогіднішим переможцем Гран-прі Бельгії є чемпіон Формули-1 і лідер нинішнього сезону Люїс Хемілтон.

Така ставки роблять букмекерські контори напередодні гонки.

In ricordo delle vittime del crollo del ponte di #Genova Remembering the victims of the Genoa motorway bridge pic.twitter.com/50f9eYI0At