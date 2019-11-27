Фетісов: Росія – найганебніша країна в історії спорту



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В'ячеслав Фетісов SB

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею прокоментував допінговий скандал у російському спорті

Дворазовий радянський олімпійський чемпіон з хокею В’ячеслав Фетісов прокоментував розвиток допінгового скандалу в російському спорті. Він вважає свою країну найганебнішою в історії.

«Хвилююся за молодих спортсменів, які вийшли на серйозний рівень, а їх можуть не допустити до змагань через чиїсь помилки. Є лише мінімальні сподівання, що WADA затвердить інше рішення. Але ми – найганебніша країна в історії спорту», - передає слова Фетісова Р-Спорт.

Нагадаємо, кілька років тому Росію впіймали на масовому використанні допінгу за підтримки держави. Після покарання, коли легкоатлетів не допустили на Олімпіаду-2016, а на Олімпіаді-2018 росіяни виступали під нейтральним прапором, Росія продовжила масово використовувати допінг та фальшувати дані в антидопінговій лабораторії. Після повторного викриття на російський спорт чекають ще жорсткіші санкції. Крім відсторонення від двох Олімпіад, Росію можуть позбавити права проведення великих міжнародних змагань.

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В’ячеслав Фетісов перемагав у складі радянської збірної з хокею на Олімпіадах 1984 та 1988 року. Семиразовий чемпіон світу.