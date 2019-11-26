МОК закликав Росію передати необроблені дані антидопінгової лабораторії



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Російське антидопінгове агентство eurosport

Інформація необхідна, аби убезпечити чистих від допінгу спортсменів

Міжнародний олімпійський комітет закликав Росію передати необроблені дані з московської антидопінгової лабораторії. Ця інформація необхідна МОК, аби убезпечити від звинувачень чистих російських спортсменів, інформує Sport24.

«МОК хоче уникнути того, аби звинувачення стосувалися чистих спортсменів. Закликаємо Росію передати необроблені дані. Це необхідно, аби винуваті були покарані, а невинуваті – захищені», - говориться в зверненні МОК.

Нагадаємо, кілька років тому Росію впіймали на масовому використанні допінгу за підтримки держави. Після покарання, коли легкоатлетів не допустили на Олімпіаду-2016, а на Олімпіаді-2018 росіяни виступали під нейтральним прапором, Росія продовжила масово використовувати допінг та фальшувати дані в антидопінговій лабораторії. Після повторного викриття на російський спорт чекають ще жорсткіші санкції. Крім відсторонення від двох Олімпіад, Росію можуть позбавити права проведення великих міжнародних змагань.

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