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    ФФУ на фінал Ліги чемпіонів у Києві очікує близько 40 тисяч вболівальників

    ФФУ хоче створити онлайн-платформу, яка допоможе гостям міста знайти місце для ночівлі
    Федерація футболу України готується до прийому гостей на фінал Ліги чемпіонів-2017/18 у Києві. Вже незабаром ФФУ прийме інспекцію з УЄФА щодо проведення фіналу турніру у Києві. УЄФА не висуває вимог щодо необхідної кількості місць для проживання вболівальників, але у ФФУ прогнозують, що необхідно забезпечити таких місць не менше 40 тисяч.
    • Сьогодні, 13:37
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    ФФУ хоче створити онлайн-платформу, яка допоможе гостям міста знайти місце для ночівлі

    Федерація футболу України готується до прийому гостей на фінал Ліги чемпіонів-2017/18 у Києві.

    Вже незабаром ФФУ прийме інспекцію з УЄФА щодо проведення фіналу турніру у Києві.

    УЄФА не висуває вимог щодо необхідної кількості місць для проживання вболівальників, але у ФФУ прогнозують, що необхідно забезпечити таких місць не менше 40 тисяч.

    Оскільки місць у готелях практично немає, ФФУ хоче створити онлайн-платформу, яка допоможе гостям міста знайти місце для ночівлі.

    Делегація УЄФА, в яку входитимуть організатори матчу, спонсори та VIP-гості, займе чотири тисячі номерів.

    Що ж стосується власне фіналістів Ліги чемпіонів, то вони житимуть у готелях поблизу стадіону, які для них обрав УЄФА.

    Як повідомляє ФФУ, ані готелі, ані громадський транспорт не підвищуватимуть цін під час проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві.

    Джерело: Футбол 24

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