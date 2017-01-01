ФФУ продовжила контракти з тренерами збірних команд України U-18 та U-19

Виконавчий комітет Федерації футболу України продовжив трудові угоди з низкою фахівців

Виконавчий комітет Федерації футболу України затвердив Міжнародні календарі матчів збірних команд ФФУ на 2018 рік та Єдиний календар заходів з жіночого футболу ФФУ на 2018 рік. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. Відповідне рішення було підтримано членами Виконкому у середу, 27 грудня. Також Виконком продовжив контракти з



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Олександр Петраков

Виконавчий комітет Федерації футболу України продовжив трудові угоди з низкою фахівців

Виконавчий комітет Федерації футболу України затвердив Міжнародні календарі матчів збірних команд ФФУ на 2018 рік та Єдиний календар заходів з жіночого футболу ФФУ на 2018 рік.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Відповідне рішення було підтримано членами Виконкому у середу, 27 грудня.

Також Виконком продовжив контракти з головним тренером національної жіночої збірної Володимиром Ревою (до 10 вересня 2018 року), наставником молодіжної жіночої збірної команди України WU-19 Наталією Зінченко (до 30 листопада 2018 року), головним тренером юнацької збірної команди України U-19 Олександром Петраковим (контракт на два роки) та керманичем юнацької збірної команди України U-18 Сергієм Поповим (контракт на два роки).