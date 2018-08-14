ФФУ вимагає від «Львова» прибрати Жилмара з посади головного тренера через відсутність ліцензії



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Жилмар. Фото: ФК Львів

Федерація футболу України зазначає, що це порушення регламенту

Офіційний сайт «Львова» опублікував лист від Федерації футболу України, в якому повідомляється, що головний тренер команди Жилмар Тадеу да Сілва не може займати свою посаду, так як не має необхідного рівня кваліфікації.

У листі зазначено, що Жилмару необхідно мати ліцензію PRO, а у нього лише ліцензія категорії А.

ФФУ зазначає, що це порушення регламенту.

Федерація футболу України надала клубу час до 20 серпня, щоб вони зробили зміни в тренерському штабі.

Як відомо, 47-річний спеціаліст підписав угоду з львівським командою терміном на два роки з можливістю подовження угоди ще на рік.

Бразильський фахівець прибув до України з клубу Chao Pak Kei, який у сезоні-2017/18 виграв срібні нагороди першості Макао.

З 2010-го по 2014-й рік уродженець Сан-Паулу вже працював на теренах України, виконуючи обов’язки тренера юнацької команди й асистента наставника запорізького «Металурга».