ФІФА хоче запровадити революційні зміни у правилах футболу
- Сьогодні, 11:48
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ФІФА. Фото: Getty Images
Вже 28 лютого Джанні Інфантіно запропонує програму реформ
У ФІФА розглядають варіант з кардинальною зміною трансферного ринку і футбольних фінансів.
Вже 28 лютого президент організації Джанні Інфантіно запропонує програму реформ, повідомляє L'Equipe.
Серед можливих змін будуть пропозиції про скасування зимового трансферного вікна і обмеження сезонних заявок команд, щоб вони не накладалися на терміни проведення внутрішніх чемпіонатів країн.
Також може бути введено обмеження на кількість гравців в клубах і число футболістів, які перебувають в оренді.
Ну і одним з основних пунктів можливої реформи буде введення стелі зарплат для футболістів і обмеження процентної комісії агентів.