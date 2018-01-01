ФІФА хоче запровадити революційні зміни у правилах футболу

Вже 28 лютого Джанні Інфантіно запропонує програму реформ

У ФІФА розглядають варіант з кардинальною зміною трансферного ринку і футбольних фінансів. Вже 28 лютого президент організації Джанні Інфантіно запропонує програму реформ, повідомляє L'Equipe. Серед можливих змін будуть пропозиції про скасування зимового трансферного вікна і обмеження сезонних заявок команд, щоб вони не накладалися на терміни



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ФІФА. Фото: Getty Images

Вже 28 лютого Джанні Інфантіно запропонує програму реформ

У ФІФА розглядають варіант з кардинальною зміною трансферного ринку і футбольних фінансів.

Вже 28 лютого президент організації Джанні Інфантіно запропонує програму реформ, повідомляє L'Equipe.

Серед можливих змін будуть пропозиції про скасування зимового трансферного вікна і обмеження сезонних заявок команд, щоб вони не накладалися на терміни проведення внутрішніх чемпіонатів країн.

Також може бути введено обмеження на кількість гравців в клубах і число футболістів, які перебувають в оренді.

Ну і одним з основних пунктів можливої реформи буде введення стелі зарплат для футболістів і обмеження процентної комісії агентів.