ФІФА посилила покарання за прояви расизму



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«Змінивши правила, що стосуються таких тем, як расизм і дискримінація, ФІФА виходить на передову лінію в боротьбі з цією жахливою атакою на основні людські права»

ФІФА внесла корективи в пункти дисциплінарного кодексу, що стосуються покарання за прояв расизму та інших видів дискримінації.

Як повідомляє Yahoo Sports, згідно з новими правилами, які вступлять в силу вже починаючи з наступного тижня, мінімальний термін дискваліфікації за подібне порушення буде збільшений до 10 матчів.

У свою чергу асоціації та клуби в разі першого інциденту подібного характеру будуть каратися одним матчем з обмеженою кількістю глядачів і штрафом розміром не менше $20 тис. Також існує ймовірність, що жертви расистських виступів будуть запрошуватися на засідання відповідних органів, щоб зробити усну або письмову заяву .

«Змінивши правила, що стосуються таких тем, як расизм і дискримінація, ФІФА виходить на передову лінію в боротьбі з цією жахливою атакою на основні людські права», - йдеться в заяві організації.

Джерело: Чемпионат.com